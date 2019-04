L'occupazione 32 anni fa con Luca Casarini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il 7 ottobre il Centro sociale Pedro compirà 32 anni. Era il 1987 quando un gruppo di studenti capeggiati da Luca Casarini, all'epoca giovane universitario ed esponente del direttivo nazionale di Sinistra Italiana, occuparono lo stabile di via Ticino 5, ex magazzino dismesso dell'Anas, ristrutturandolo da cima a fondo e facendolo diventare così la base di partenza degli antagonisti padovani. Il Pedro è stato il primo centro sociale occupato del Nordest, che seguiva il percorso segnato dal Leoncavallo di Milano, da El Paso di Torino. In...