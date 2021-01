L'ISTRUZIONE

PADOVA Sono abituati a spiegare, sgridare e dare i compiti per casa. Questa volta invece si sono messi virtualmente sui banchi per ascoltare, fare domande e prendere una raffica di appunti. Il provveditore Roberto Natale e 250 colleghi tra presidi, referenti Covid e altri professori ieri pomeriggio hanno partecipato ad una riunione di un'ora e mezza con i medici del Dipartimento di Prevenzione. In cattedra c'erano le dottoressa Tiziana Coppola e le altre esperte dell'Ulss: hanno fornito in collegamento web le ultime indicazioni in vista del rientro in classe delle superiori, previsto per lunedì, facendo poi il punto sull'intera situazione scolastica.

LA SODDISFAZIONE

«È andata molto bene, l'alto numero di partecipanti dimostra quanto l'interesse sia ampio - spiega Natale, direttore dell'ufficio scolastico provinciale - Ci è stato confermato che le scuole applicano con rigore le misure di prevenzione e ora possiamo davvero ripartire in sicurezza. L'incontro si è concentrato sugli aspetti procedurali, a partire dal nuovo protocollo regionale che impone la quarantena obbligatoria per un'intera classe nel caso in cui un alunno sia positivo. Non ci saranno più dubbi e zone grigie, questo provvedimento varrà sempre».

IL PIANO

In provincia di Padova ci sono 38.337 studenti delle scuole superiori suddivisi in 33 istituti. Lunedì è previsto il rientro in classe al 50%. Ogni istituto ha stabilito la propria organizzazione basata sulla necessità di garantire la presenza in classe del 50% degli studenti. Quasi tutti si stanno orientando per una turnazione tra le varie classi. Domani mattina alle 9.30 il provveditore si confronterà con il prefetto Franceschelli e con i vertici di Busitalia per mettere a punto gli ultimi dettagli del piano trasporti, che deve rispettare la capienza dimezzata per ogni autobus. Saranno messi in campo 100 mezzi in più e 234 corse aggiuntive

IL CASO

Ieri intanto Alfonso D'Ambrosio, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Lozzo Atestino, si è difeso dalle accuse che gli sono state mosse per aver criticato a mezzo social la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina e l'operato del governo durante l'emergenza Covid. Lui, che da quasi un anno è sotto i riflettori come preside in prima linea visto che dirige anche le scuole di Vo', stavolta preferisce mantenere il riserbo e resta in attesa del verdetto dell'Ufficio scolastico regionale sull'inchiesta disciplinare aperta nei suoi confronti. A mezzogiorno si è presentato a Venezia, al cospetto di Mirella Nappa, direttrice dell'Ufficio procedimenti disciplinari. Con lui c'era l'avvocato Francesco Bragagni dell'Associazione nazionale Presidi. L'incontro è stato cordiale, senza nessun contraddittorio: il preside sotto inchiesta disciplinare si è limitato a depositare le memorie difensive in cui dà conto della propria condotta.

Sedici i post Facebook incriminati, pubblicati tra ottobre e dicembre. Le critiche gli sono tre accuse: violazione dei principi di leale collaborazione, violazione del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, violazione dell'articolo 26 del contratto di lavoro. L'Ufficio scolastico regionale ha 120 giorni di tempo per pronunciarsi dalla notifica del procedimento, aperto il 16 dicembre scorso. Ma la sentenza dovrebbe arrivare già nei prossimi 15-20 giorni. Nel frattempo D'Ambrosio ha ottenuto centinaia di attestazioni di solidarietà dal mondo della scuola e della politica. La ministra Azzolina, dal canto suo aveva preso le distanze dal procedimento disciplinare ribadendo l'importanza del diritto alla libertà di espressione e ricordando che i procedimenti disciplinari non dipendono dal vertice politico ma dagli organi amministrativi.

