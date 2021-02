L'ISTRUZIONE

PADOVA Saranno quattro scuole sentinelle. Consentiranno di tenere monitorata la situazione e faranno scattare l'allarme nel caso in cui emergessero risultati preoccupanti. Gli istituti superiori Scalcerle e Cornaro di Padova, assieme all'Euganeo di Este, sono tra i 15 selezionati dalla Regione per effettuare tamponi a campione sul personale scolastico e sugli studenti. La scuola media Todesco di Padova, invece, sarà protagonista di un monitoraggio con i test fai-da-te. In entrambi i casi si tratta, per usare le parole della direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, «di un progetto unico nel panorama nazionale».

COME FUNZIONA

Partiamo dalle scuole superiori. Ieri la Regione ha annunciato che verrà avviato un monitoraggio da marzo a giugno su insegnanti, bidelli, amministrativi e studenti: a loro verrà somministrato su base volontaria un tampone nasale. Alle scuole medie faranno invece debutto gli auto-test e gli alunni saranno affiancati da un operatore. L'obiettivo è duplice: tenere monitorata la situazione scolastica e sensibilizzare i ragazzi.

«Nel selezionare gli istituti ci siamo rivolti in particolare agli studenti che poi vanno a fare Medicina o si iscrivono alle professioni sanitarie, poi a ragazzi già molto sensibilizzati che frequentano istituti tecnici che hanno indirizzo biosanitario - ha spiegato la professoressa Palumbo - Per le scuole medie il progetto è più originale perché si tratta di una chiamata attiva, abbiamo cercato di richiamare la consapevolezza dei ragazzi».

PRONTI A PARTIRE

Tutte le scuole contattate sono state subito disponibili. «Un'opportunità per gli studenti e una maggiore sicurezza» sono le motivazioni che hanno spinto i consigli d'istituto delle scuole superiori Scalcerle e Cornaro a votare all'unanimità l'adesione al progetto di sorveglianza. «Collaboriamo da anni con l'Università ad un progetto di biologia con curvatura biomedica spiega la preside del liceo Cornaro, Franca Milani L'obiettivo è aiutare gli studenti appassionati di materie sanitarie a scegliere la facoltà. Per loro lavorare con i dati del monitoraggio sarà sicuramente un'ottima opportunità».

Anche l'istituto Scalcerle ha un corso specifico in studi sanitari: «Gli studenti potranno essere osservatori in diretta del proprio stato di salute, potranno approfondire una tipologia di ricerca che magari in futuro sarà il loro lavoro. Ovviamente questo monitoraggio permette anche una maggior sicurezza per la scuola sul fronte della pandemia sottolinea il preside Giancarlo Pretto Avere intere sezioni costantemente monitorate ci garantisce che non si formino cluster. Non ci è mai capitato ma non dobbiamo abbassare la guardia». Per Milani si tratta di «senso civico e dovere verso la comunità cittadina, così possiamo contribuire nel concreto alla gestione della pandemia. Crediamo molto nel valore di questo progetto. La nostra scuola è sempre stata attenta a tematiche sociali». Ora non resta che attendere la firma del consenso informato da parte delle famiglie degli studenti minorenni, mentre i maggiorenni potranno dare il loro consenso direttamente.

«Abbiamo aderito con entusiasmo perché riteniamo che questo sia un progetto di alto profilo che permetterà di capire l'andamento epidemiologico nelle scuole e quindi anche quali misure adottare per tenerle aperte afferma Roberto Zanré, dirigente scolastico dell'IIS Euganeo di Este Finora si è fatta sorveglianza passiva, intervenendo in caso di positività riscontrata. Adesso invece si va verso una sorveglianza attiva. Mi aspetto una grande partecipazione, del resto da noi la sensibilità al tema della salute non manca visto che l'istituto tecnico (Itis) ha ben due indirizzi di biotecnologie (sanitarie e ambientali) mentre quello professionale (Ipia) offre anche l'indirizzo socio-sanitario. Non è escluso poi che i dati aggregati ottenuti dallo screening possano diventare oggetto di studio per le nostre classi».

Sul fronte dei vaccini al personale scolastico, intanto, il provveditore Roberto Natale attende informazioni dall'Ulss. La speranza è che si possa partire la prossima settimana.

Silvia Moranduzzo

Gabriele Pipia

(Ha collaborato M.E.Pattaro)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA