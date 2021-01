L'ISTRUZIONE

PADOVA Gli alunni di elementari e medie a lezione in classe mentre i ragazzi delle superiori si collegano tramite un monitor. Ieri mattina la scuola padovana è ripartita divisa, ma le divisioni sono nette anche tra presidi, insegnanti e genitori. Una spaccatura evidente che mette da una parte chi è favorevole alla didattica a distanza («Con questa situazione sanitaria è stata giusta la decisione del governatore Zaia») e dall'altra chi invece preme per un ritorno sui banchi («La scuola deve avere la priorità, stare a casa penalizza moltissimo la crescita dei ragazzi»). In mezzo c'è il provveditore Roberto Natale che pensa solo a gestire al meglio una situazione complessa: «Ascolto molte posizioni differenti ed è legittimo che ci siano. Ciò che deve fare l'Ufficio scolastico provinciale però è applicare rigorosamente le norme messe in atto a livello nazionale, regionale e locale».

I NUMERI

In provincia di Padova ci sono 38.337 studenti delle scuole superiori suddivisi in 33 istituti. Avrebbero dovuto tornare in aula ieri ma fino a febbraio la campanella per loro suonerà solo virtualmente. Molti esponenti politici si sono espressi favorevolmente davanti all'ordinanza regionale: «La situazione dei contagi è ancora molto difficile, serve prudenza per poi tornare in sicurezza» è la posizione del sindaco di Padova Giordani e del presidente della Provincia Bui. Non mancano però le voci critiche. Tra queste quella della professoressa Paola Bagno, docente del liceo Nievo di Padova, che ha scritto una lettera aperta alla ministra Azzolina subito condivisa da moltissimi padovani sul web. «La scuola superiore ancora una volta viene calpestata e dimenticata, la generazione degli adolescenti completamente abbandonata (...). Una situazione inammissibile se si considera che il Veneto è una regione gialla e presumo che il Presidente riuscirà a mantenere questo triste colore che ci è già costato un aumento inaudito di casi e di morti, che però sono ritenuti sopportabili dato il nostro efficiente sistema sanitario che sta continuando ad aumentare i posti letto disponibili negli ospedali e nelle terapie intensive».

I PIÙ PICCOLI

Ritorno tra i banchi senza problemi, intanto, per bambini e ragazzi delle scuole per l'infanzia, delle primarie e delle medie. A preoccupare l'assessore alle Politiche scolastiche del Comune di Padova Cristina Piva è, però, un'altra circostanza: la nuova norma che prevede la quarantena per tutta la classe quando un solo bambino risulta positivo al Covid 19. «Il rientro a scuola è stato piuttosto tranquillo ha confermato Piva da quel che ci risulta, a rimanere a casa perché positivo è stato un solo bambino e questo, dati i numeri dei mesi scorsi, è abbastanza consolante. Chiaramente la situazione è tutta in divenire. Solo tra qualche giorno, infatti, sapremo se dovremo passasse dal giallo all'arancione se non, addirittura, al rosso. A seconda di questa decisione, infatti, dovremo riorganizzare anche le nostre scuole. Non bisogna dimenticare che con il rosso, per le seconde e le terze medie scatta la didattica a distanza».

Piva pone poi l'attenzione sulla nuova disposizione che prevede la quarantena per tutta la classe quando un solo studente risulta positivo. «Dal momento che nei mesi scorsi i contagi si sono contati a decine, mi chiedo come si può pesare di mettere in isolamento, ogni giorno, decine e decine di bambini e magari, i relativi familiari. Il provvedimento, poi, rischia di mettere in ulteriore difficoltà il sevizio mensa, già molto provato. Da un giorno all'altro, infatti, potrebbero mancare decine di studenti e questo, per un servizio che necessita di una programmazione sul medio periodo, rischia di essere un grossissimo problema». La scuola va avanti, il tema resta caldo.

Gabriele Pipia

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA