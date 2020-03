L'ISTRUZIONE

PADOVA Aule vuote. Prosegue la vacanza forzata per i 130mila studenti di Padova e provincia: gli alunni dei plessi di ogni ordine e grado, pubblici e paritari, rimarranno a casa fino a domenica 8 marzo. Ma non staranno con le mani in mano: ieri pomeriggio luci accese al Provveditorato agli studi di via Cave dove il direttore Roberto Natale ha convocato una riunione protrattasi oltre cinque ore per pianificare il da farsi. Ebbene, sulla scia della tele-didattica sperimentata da giovedì scorso dagli scolari dell'Istituto comprensivo di Vo', anche altre scuole si stanno organizzando con piattaforme per trasmettere lezioni on-line.

LE DECISIONI

Attorno ad uno stesso tavolo, oltre al provveditore, rappresentanze di presidi, docenti, esponenti del Piano formativo nazionale sulla scuola digitale, hanno infatti messo a punto la macchina per rimanere connessi che consente alla didattica di viaggiare su autostrade telematiche. E sarà proprio il digitale la stella polare della settimana entrante, non solo nei poli scolastici che riusciranno ad attrezzarsi ma anche all'Università. L'Ateneo riprenderà domani le attività formative con soluzioni organizzative e web capaci di evitare il movimento di grandi numeri all'interno della maxi-famiglia accademica (61mila studenti e 6400 dipendenti). Le normali attività didattiche riprenderanno non appena possibile, ma per l'intanto si sceglie anche qui la teledidattica. Fermo restando che le lezioni dei corsi semestrali inizieranno lunedì 9 marzo, le lezioni dei corsi trimestrali e dei percorsi formativi per gli insegnanti riprenderanno (ove possibile) domani, esclusivamente con modalità telematica. L'accesso ai corsi per via telematica avverrà tramite la piattaforma Moodle di Ateneo, all'indirizzo https://www.unipd.it/elearning oppure direttamente al Moodle dell'insegnamento.

Anche esami e discussioni di laurea potranno essere sostenuti servendosi di un ponte-video, mutuando l'organizzazione dell'apriprista Wenfang Cao, la ventottenne cinese che quindici giorni fa ha annullato in un batter di ciglia le distanze tra Wuhan e Padova, superando brillantemente la discussione della sua tesi di dottorato. Gli esami che sono stati sospesi nel periodo di interruzione (dal 24 febbraio al 29 febbraio) verranno recuperati al più presto, garantisce il rettore Rosario Rizzuto. Nella settimana dal 2 al 7 marzo gli esami potranno essere effettuati con modalità a distanza o in presenza. Le informazioni operative relative a ciascun esame saranno fornite via mail attraverso la piattaforma di Ateneo Uniweb, con comunicazione che perverrà agli iscritti alle liste d'esame. Le discussioni di tesi programmate nella settimana dal 2 al 7 marzo saranno riprogrammate o effettuate tramite modalità telematica.

I DIPLOMI

Nel caso di prove finali telematiche la consegna dei diplomi verrà calendarizzata in data successiva, fermo restando che la data di laurea sarà quella della discussione. Per ogni seduta di laurea verranno fornite istruzioni dalle segreterie delle strutture didattiche. Le prove finali sospese la scorsa settimana verranno riprogrammate a cura delle strutture didattiche in tempi il più brevi possibili. Ma non mancano gli aggrottamenti di ciglia.

«Personalmente ho qualche perplessità sul prolungamento della chiusura - sostiene don Cesare Contarini, preside dell'istituto Barbarigo - ma bisogna obbedire e quindi cerchiamo tutti di far fruttare la prossima settimana al meglio con le indicazioni che arriveranno a ogni classe da parte dei docenti che riterranno utile farlo, i recuperi di contenuti lasciati indietro cioè i debiti da sanare, letture e approfondimenti personali, esercitazioni, preparazione alle prove Invalsi. L'importante è usare bene una settimana che potrebbe rivelarsi preziosa per il prosieguo dell'anno scolastico: sarebbe un guaio sprecare il tempo poltrendo, passando ore a giocare o bighellonare, e poi trovarsi in affanno. L'aiuto dei genitori potrà essere importante nell'organizzare bene mattinate e pomeriggi. Il Barbarigo, pur con il sole di questi giorni, appare meno bello perché vuoto, senza i suoi studenti: vi aspettiamo il 9 marzo in forma e desiderosi di proseguire al meglio questo anno strano. Insieme ce la faremo a concluderlo bene. Un caro saluto, a debita distanza ma di cuore, a tutti».

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA