IL PROBLEMAPADOVA Fra 3 giorni inizia l'anno scolastico e le difficoltà che tante scuole stanno incontrando sono legate non solo alle disposizioni sanitarie anti Covid, ma anche alla carenza di insegnanti, aule e laboratori. Tre giorni fa l'Ufficio Scolastico Provinciale ha nominato 2.465 supplenti a copertura di tutte le cattedre, ma di questi 150 hanno rinunciato all'incarico, in parte perché non hanno accettato il part time in parte...