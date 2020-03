LE CURE

PADOVA Anche per l'Istituto oncologico veneto la priorità in questo difficile momento di emergenza medica è la tutela. Delle persone in cura anzitutto, ma anche di tutto il personale che gravita nell'ambito delle sedi di Padova e Castelfranco Veneto che da ieri viene sottoposto a una campagna di tamponi a tappeto. Numerose sono le manovre messe in atto nelle ultime settimane per ottenere spazi sicuri e capaci sia di fronteggiare la nuova emergenza legata al Coronavirus, sia di tenere testa a tutte le altre esigenze terapeutiche dei pazienti che si affidano allo Iov da tutta la regione e non solo.

Alla conferenza congiunta che ieri ha fatto il punto sulle strategie adottate all'Azienda ospedaliera, dalla Ulss 6 Euganea e dall'Istituto ha partecipato anche il direttore generale Giorgio Roberti: «La macchina organizzativa messa in moto dal 21 febbraio funziona senza sosta e ci permette di dire che anche all'interno dello Iov la situazione è sotto controllo nonostante il grave impatto che il virus sta avendo sulla popolazione. La collaborazione è massima e costante e per questo riusciamo a evolvere la nostra risposta sia in funzione delle direttive regionali che sulla base dei dati che quotidianamente si raccolgono in merito al Covid-19» ha spiegato volgendo un ringraziamento al personale. L'Istituto oncologico veneto ha vissuto e sta vivendo importanti cambiamenti volti alla sicurezza, specie sul piano organizzativo. Se infatti fino a qualche settimana fa il triage per i pazienti che si presentavano nella sede di via Gattamelata avveniva all'interno della struttura, ora è stato realizzato un percorso unico all'esterno. All'ingresso sud è allestito un punto d'accoglienza che assicura l'assistenza primaria a pazienti e accompagnatori. Ai primi che poi accedano all'interno viene sempre fornita una mascherina chirurgica mentre i secondi salvo rare eccezioni vengono fatti attendere fuori. Tutte le attività chirurgiche e ambulatoriali rimandabili sono al momento sospese mentre restano attive quelle urgenti e inderogabili. Data la fragilità e la complessità delle patologie oncologiche che riguardano le persone in cura allo Iov tuttavia ogni singolo caso viene processato dall'equipe medica che monitora costantemente i più diversi quadri clinici.

La parziale sospensione consente anche di veicolare un maggior numero di medici e infermieri verso le operazioni di triage per sospetti casi di contagio, anche se a ieri l'Istituto non presentava nessun caso di ricovero per pazienti positivi al Coronavirus. In questo periodo lo Iov ha potenziato al massimo i servizi a distanza tramite telefono, e-mail e sito internet dove sono presenti informazioni costantemente aggiornate: «Insieme all'attività di libera professione sia singola che d'equipe abbiamo fermato anche quella degli sportelli del Centro unico prenotazioni spiega Roberti che è però sempre raggiungibile da remoto e pronto a fornire tutto l'aiuto e il supporto necessari. Allo stesso modo i referti vengono inviati tramite posta elettronica o, per chi non vi avesse accesso, anche via posta cartacea. Si tratta di misure straordinarie ma necessarie per ridurre al minimo i rischi. Tra queste rientra anche la campagna massiva che da ieri vede tutto il personale medico ma anche di servizio delle nostre strutture sottoposto a tampone». L'operazione è in corso tanto a Padova quanto a Castelfranco dove, nella sede all'interno dell'ospedale San Giacomo, sono anche stati messi a disposizione ulteriori quattro posti letto in rianimazione e sei per le cure non intensive.

Serena De Salvador

