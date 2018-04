CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ISTANZAPADOVA La richiesta è quella di un incontro operativo in tempi stretti. Per capire quale destino potrebbe avere un'area così vasta, in una posizione strategica, a due passi dal centro. Sergio Giordani, infatti, ieri ha telefonato al ministro Roberta Pinotti per parlare del futuro dell'aeroporto Allegri, dopo che lo stesso del Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore dell'Aeronautica hanno deciso di chiudere entro quest'anno il presidio militare dell'Allegri. Il primo cittadino, quindi, ha chiesto chiarimenti sui tempi e sull'iter...