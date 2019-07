CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IRRUZIONECAMPODORO Notte di terrore a Campodoro: quattro banditi hanno malmenato, sequestrato e rapinato l'ex sindaco e assessore provinciale Erardo Garro e l'ex moglie Giuseppina Zoppelletto. I malviventi credevano che la bella villa che si affaccia su via del Municipio custodisse una cassaforte e molti preziosi, ma dopo averla messa a soqquadro, sono fuggiti con un misero bottino di mille euro in contanti. La banda di rapinatori, probabilmente professionisti, stranieri, con un accento dell'Est Europa, sono entrati in azione intorno alle...