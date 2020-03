L'INVITO

PADOVA Come sempre è lo slogan scelto da Confesercenti per invitare i cittadini a comportarsi come sempre, seppur con la prudenza dovuta: uscire e fare i proprio acquisti nei mercati e nei consueti negozi. Perché lo slogan non resti una frase vuota, ieri mattina il presidente di Confesercenti Nicola Rossi, al quale si è unito l'assessore al commercio Andrea Micalizzi, ha passeggiato tra i banchi di Prato della Valle ed è entrato nei negozi della zona del Santo per tradurre la vicinanza ai commercianti in azioni concrete.

«Abbiamo calcolato che su un periodio di 15-20 giorni di emergenza Coronavirus i comparti turismo, commercio e servizi avranno una perdita di 80 milioni circa di euro - dice Rossi - Pensiamo solo al settore alberghiero dove per la prossima Pasqua sono fioccate le disdette. È situazione in cui gli introiti perduti non verranno mai recuperati. È comprensibile un sentimento di paura di fronte ad una cosa sconosciuta ma non ci si deve far prendere dal panico. Il problema c'è ma va affrontato con prudenza nel modo corretto». Vicinanza ai commercianti esprime anche Micalizzi. «È un momento difficile ma la città sta dando segnali di voler provare a riprendere una vita normale sapendo che si sta affrontando tutti insieme questa emergenza sanitaria - afferma - La comunità deve stare insieme anche nel sostegno al commercio e a tutte le attività economiche. Un plauso va alle associazioni di categoria e a tutte le istituzioni, anche se atteggiamenti di isteria anche da parte di qualche rappresentante delle istituzioni stesse non fa che disorientare i cittadini». Anche se ieri mattina rispetto a sabato scorso al mercato di Prato della Valle c'era un po' di movimento, i commercianti hanno raccontato dell'estrema difficoltà che stanno vivendo. Acquisti scarsissimi, psicosi elevatissima forse creata anche dalle troppe informazioni contrastanti. Ambulanti e commerciati spaventati anche dalla mancanza di turisti.

Intanto il Comune fa incetta di materiale anti Coronavirus. Venerdì scorso il settore Provveditorato ha stanziato 1.187 euro per l'acquisto di 300 flaconi e di alcune taniche da 5 litri di sapone detergente. Altri 3.600 euro sono stati messi a disposizione per l'acquisto di altro sapone, questa volta disinfettante. Ulteriori 884 euro sono stati spesi per comperare mascherine a disposizione dei dipendenti che lavorano agli sportelli di palazzo Moroni.

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA