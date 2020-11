L'INTESA

PADOVA Tamponi rapidi: il Comune concede dieci sale pubbliche ai medici di base. Intanto a palazzo Moroni si sta valutando la possibilità di allestire una tensostruttura all'Appiani o in Prato della Valle per chi deve sottoporsi ai test anti Covid.

La giunta Giordani tende, dunque, la mano ai medici di famiglia che sono impossibilitati, per questioni logistiche, a fare i tamponi nei loro ambulatori. «Entro il prossimo fine settimana sottoscriveremo un'intesa con i sindacati di categoria per la concessione di dieci sale pubbliche che andranno ad accogliere questo servizio fondamentale per contrastare il Covid 19 spiega l'assessore al Decentramento Francesca Benciolini - Abbiamo scelto delle strutture che garantiscano la massima sicurezza da tutti i punti di vista. Chi si dovrà sottoporre al tampone, infatti, non entrerà in contato con nessuna delle altre attività che si svolgono nei nostri centri civici». Ma quali sono gli spazi messi a disposizione dal Comune? «Per quel che riguarda il Quartiere 2 dice ancora Benciolini metteremo a disposizione le sale di via Da Ponte e di via Pontevigodazere. Disponibili saranno anche gli spazi di via Beffagna a Granze e di via Tonzing al Pescarotto. Passando, poi al quartiere 4, si potranno fare i tamponi nella sala di via Piovese e in quella di via Pinelli. Saranno disponibili anche le sale di via Varese e di via Siracusa nel Quartiere 5. Della partita faranno poi parte Casa Leonardo in via Dei Colli e la sala Barison in via Metelli».

«Alcuni medici di Santa Croce conclude l'esponente della lista Lorenzoni ci hanno chiesto degli spazi che, purtroppo, non sono presenti all'interno del quartiere. Proprio per questo stiamo valutando la possibilità, in collaborazione con la Protezione Civile, di montare in zona una tensostruttura». Per ora si sta solo ragionando sulla collocazione della maxi tenda da dedicare ai tamponi. Tra le ipotesi in campo c'è quella di installarla a ridosso dello stadio Appiani o all'interno del Velodromo Monti. Per questioni logistiche, però, non è escluso che, alla fine, la struttura possa trovare spazio in un angolo di Prato della Valle. In questo caso, però, sarà necessario trovare una soluzione che riesca a isolare la tenda dal mercato del sabato e dalle migliaia di persone che lo affollano.

