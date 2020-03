L'INTERVISTA

VO' «Durante il ricovero in isolamento, appena sono stato dichiarato positivo, il primo pensiero l'ho rivolto alla mia famiglia. Mi sono preoccupato per mia moglie Valeria e miei due figli Daniele e Agnese. Volevo essere sicuro che stessero bene e che non avessero contratto il virus». È il racconto di Luca Rossetto, 62 anni, medico di famiglia di Vo', uno dei primi contagiati da Covid-19 in Italia. Oggi è guarito. «Se non mi prendevo io il Coronavirus, chi altro se lo sarebbe dovuto prendere? riflette il medico, guardandosi indietro - Non mia figlia, di 29 anni, medico specializzando in Medicina generale a Ravenna, sempre in prima linea. Facendo un bilancio accetto ciò che mi è accaduto».

Dottor Rossetto, tutto è cambiato la sera di venerdì 21 febbraio: quali sono i suoi ricordi?

«Stavo lavorando come al solito nel mio studio medico. Ha telefonato il ragazzo dell'ultimo appuntamento delle 19 per disdire la visita perché aveva paura. Così ho saputo dei primi casi di Coronavirus a Vo'. Prima non esisteva nulla di tutto ciò, sembrava qualcosa di irreale».

E poi cosa è accaduto?

«Il giorno dopo sono stato messo in isolamento domiciliare perché avevo avuto contatti stretti con i due casi positivi. Una volta in quarantena, il 23 febbraio ho fatto il primo tampone che però è risultato negativo. Si trattava della prima sessione di tamponi eseguiti a Vo'. Dopo qualche giorno son comparsi i primi sintomi. Per questo motivo sono stato ricoverato al reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Noventa Vicentina. A quel punto sono stato sottoposto al secondo tampone che è risultato positivo. Erano passati cinque giorni dal primo».

Secondo lei come mai il test non ha mostrato il contagio sin da subito?

«Non credo si tratti di un problema di esecuzione dell'esame. Nel primo caso mi han fatto un bel tampone profondo in entrambe le fosse nasali e nella faringe. I sintomi sono arrivati più tardi. In ogni caso le mie condizioni non si sono mai rilevate preoccupanti, al massimo ho avuto 38 di febbre e rinite. Ho assunto solo degli antipiretici. Mi hanno ricoverato per controllare che non insorgessero complicanze».

Cosa ha provato nell'essere prima isolato a casa e poi in ospedale?

«Il primo isolamento domiciliare è stato un periodo di grande tensione, preoccupazione e noia. Ma il sostegno ricevuto da amici, pazienti, colleghi e soprattutto dai miei cari è stata un'esperienza straordinaria pur nella drammaticità della situazione. Insospettabilmente alcune persone mi hanno detto delle cose molto belle. La quarantena allontana fisicamente le persone, ma le avvicina a livello spirituale. Questo dramma ci sta facendo riscoprire alcuni aspetti dimenticati nelle nostre relazioni».

Come passava il tempo in ospedale?

«Ricevevo tante telefonate, ad un certo punto ho anche abbassato la suoneria perché con la febbre avevo bisogno di riposare. Stare solo in una stanza comunque non è facile: mi considero una persona abbastanza solida, ma l'isolamento ti spezza. Ci tengo a dire che il personale medico e sanitario è stato gentile e professionale».

Ha paura di contrarre il Coronavirus una seconda volta?

«Sì, ma è un timore irrazionale. Il Comune di Vo' oggi ha una percentuale di positivi irrisoria, stiamo andando verso lo zero. Vuol dire che è uno dei luoghi più sicuri in assoluto dove lavorare. Dal punto di vista medico sono abbastanza tranquillo».

Si è fatto un'idea del perché si sia creato un focolaio in un piccolo paese come Vo'?

«Nessuno sa da dove sia arrivato il contagio. Io presumo di aver contratto la malattia da due pazienti».

Tanti medici ospedalieri risultano contagiati, secondo lei ci si è dotati troppo tardi delle protezioni?

«All'inizio non c'erano le mascherine, è innegabile, ma in quei momenti c'era anche una posizione molto morbida da parte delle autorità scientifiche. Poi abbiamo assistito un forte cambiamento dovuto allo scoppio dell'epidemia. Il problema delle mascherine comunque c'è tuttora».

