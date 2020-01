L'INTERVISTA

STANGHELLA La persona più vicina a Mohamed Barbri, l'uomo indagato per l'omicidio della moglie Samira El Attar, scomparso a sua volta da casa a Capodanno, è il cugino Azzedine. Ha 42 anni e vive a Stanghella, proprio come la famiglia Barbri. Giovedì era in caserma dai carabinieri, per una deposizione, quando ha ricevuto una telefonata da Mohamed che ha confermato ciò che gli inquirenti già sospettavano: Mohamed è all'estero. Attualmente, si troverebbe in Spagna, ma non è escluso che stia cercando di raggiungere il Marocco.

Azzedine, ci racconta come è andata?

«Ho visto una chiamata in entrata, da un numero strano e sconosciuto. Ho risposto ed era Mohamed. Dove sei? Dove sei?, mi ha chiesto in tono concitato. Gli ho detto di tornare subito, che tutti lo stanno cercando. Lui mi ha detto Arrivo, arrivo, ma ha subito messo giù».

Cosa è successo dopo?

«Ho chiamato il fratello di Mohamed, che sta in Marocco. Gli ho detto di provare a contattarlo. Ha composto il numero da cui avevo ricevuto la telefonata. Gli ha risposto un ragazzo tunisino che vive a Barcellona: Mohamed gli aveva chiesto di poter fare una telefonata alla stazione Nord degli autobus di Barcellona, ma era già andato via».

Quali pensa siano i piani di Mohamed? Potrebbe voler tornare in Marocco?

«È possibile, sì. Ma se lo fa, la polizia lì lo prende subito e in cinque minuti, tac tac, gli tira fuori la verità e lo sbatte in prigione. In Spagna non mi risulta comunque che conosca nessuno. Non ci sono parenti o amici lì».

Le risulta che Mohamed avesse i mezzi per una fuga?

«La scorsa domenica mi aveva chiesto 100 euro per fare la spesa. Ne avevo con me solo 50, non potevo dargli di più. Immagino gli siano serviti per scappare. Ma percepiva anche l'indennità di disoccupazione».

Viene da pensare che Mohamed avesse un complice

«Per essersi allontanato così evidentemente sì. Da casa era uscito in bicicletta. Ma non ho idea di chi possa averlo aiutato».

Lei frequentava molto Mohamed e Samira? Che idea di era fatto del loro rapporto?

«Ero sempre qui. Ma non venivo a disturbare di mia spontanea volontà. Mi chiamava Mohamed, praticamente dopo ogni litigio. E quei due litigavano sempre. Mi chiamava per fare da mediatore, da paciere».

Ma per cosa litigavano?

«Tante cose. Soldi: non bastavano mai, lui giocava alle macchinette. Non penso avesse debiti, ma se aveva dei soldi in tasca, era più forte di lui: andava al bar a giocarseli. Poi lui era geloso. E Samira dal canto suo era una tosta. Mi ricordo una volta che Mohamed aveva schiaffeggiato la bambina. Samira era corsa ai servizi sociali per segnalare l'episodio. Mohamed mi aveva chiamato perché la rintracciassi. Io ero andato fino al municipio per riprenderla. Torna a casa con tuo marito, risolvete tra voi i vostri problemi, per la vostra bambina, le avevo detto. Ma lei era forte, risoluta: aveva già parlato con l'assistente sociale. Credeva però nella sua famiglia e voleva assolutamente che le cose funzionassero, soprattutto per il bene della figlia».

Come sta vivendo la fuga di suo cugino?

«È tutto strano. Se è scappato evidentemente ha qualcosa da nascondere. Perché andarsene? Perché non rimanere ad affrontare tutto questo? E soprattutto perché lasciare sola la propria bambina, che già ha perso la mamma? Spero lo rintraccino al più presto. Questa brutta storia ha creato problemi a tutti. Anche a me. Il mio datore di lavoro mi ha visto in televisione e mi ha allontanato, non mi vuole più. Sono un saldatore, ma faccio tutto. Ditelo sul giornale che cerco un lavoro».

Mohamed ha lasciato anche la sua bambina. Come sta la piccola?

«Non capisce molto, ma ha cominciato a chiedere del suo papà. Noi le diciamo che tornerà, ma ci strappa il cuore. Ogni tanto piange ed è molto triste. Anche per lei, io spero davvero che Mohamed torni a casa».

Perchè ha chiamato proprio lei? Cosa voleva dirle?

«Forse voleva solo farci sapere che è vivo e sta bene. È stata sicuramente una telefonata strana».

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA