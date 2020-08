L'INTERVISTA

SCHIAVONIA Prima di iniziare il turno di notte all'ospedale di Schiavonia, la sera del 21 febbraio, ha chiamato la mamma in Abruzzo e le ha detto: «Non spaventarti se senti brutte notizie in tv, perché io adesso devo andare a lavorare».

Inizia così, con il coraggio del quotidiano, l'impresa di Jessica Saccomandi, 30 anni, infermiera al reparto di Medicina, poi trasformato in terapia sub-intensiva Covid. È entrata al Madre Teresa di Calcutta la sera del venerdì ed è uscita domenica a mezzanotte: c'era anche lei quando l'ospedale è stato chiuso e isolato dopo il decesso di Adriano Trevisan e il contagio dei primi pazienti.

Jessica ha affrontato mesi difficili, assistendo alcuni tra i casi più critici, i positivi al coronavirus che necessitavano di ventilazione assistita.

E ora, con la risalita dei contagi sul territorio padovano, la giovane infermiera lancia un messaggio ai coetanei: «Anche io appena ho avuto un po' di ferie sono andata in vacanza racconta ma serve responsabilità. Ho visto troppe persone senza mascherina, molti i ragazzi. Non si sono ammalati solo anziani, ma anche giovani senza altre patologie. E comunque bisogna pensare anche agli altri».

Il 21 febbraio è iniziata l'emergenza, quali sono i ricordi più forti?

«La settimana prima avevo accolto io in reparto Adriano Trevisan, i timori erano tanti perché avevamo lavorato senza mascherina fino a quel momento. Nonostante questo la notte del 21 febbraio ci siamo fatti forza l'un l'altro, tra colleghi c'era la voglia di aiutarsi. La mattina seguente ci siamo subito sottoposti al tampone. Abbiamo anche cercato di rassicurare i pazienti che avevano paura perché i parenti non potevano più entrare e perché guardando fuori vedevano solo carabinieri o giornalisti. Gestire la situazione non è stato facile».

Pensa di aver fatto il suo lavoro o di essere stata un'eroina?

«Credo che ognuno debba fare il proprio lavoro con la passione che trova dentro di sé, spesso non è tutto perfetto o come ce lo saremmo immaginato. Questo è già un buon punto di partenza. Chi fa l'infermiere non lo fa certo per lo stipendio, ad esempio. Non siamo eroi perché ogni giorno ci prendiamo cura delle persone assumendo rischi e responsabilità. Alcuni colleghi sono stati contagiati nonostante le attenzioni del caso, uno è anche finito in terapia intensiva».

A livello personale come ha vissuto le settimane più dure dell'epidemia?

«Lavoro all'ospedale di Schiavonia dal 2016, e ho trovato molta forza nella mia famiglia che abita in Abruzzo. Le telefonate non sono mai mancate. Mi ha sostenuto anche il mio compagno, fortunatamente sono sempre risultata negativa al tampone. I primi tempi sono stati i più delicati, quando sono uscita dall'ospedale avevo l'obbligo di rimanere a casa in isolamento fiduciario. Per non avere contatti con il mio compagno ho gonfiato il materasso ad aria perché non avevamo a disposizione altri letti, poi ho usato sempre e solo il secondo bagno. Il mio fidanzato mi portava da mangiare e poi si spostava. Fino a quando non sono risultata negativa anche al secondo tampone».

Com'è proseguito il lavoro in ospedale?

«Fino a quando non è stata aperta l'area Covid, abbiamo sempre trattato i pazienti come possibili infetti. La prima settimana di marzo abbiamo dimesso o trasferito altrove i degenti negativi e abbiamo iniziato ad accettare solo Covid positivi. Nel mio reparto in particolare c'erano i pazienti che non richiedevano ventilazione invasiva, quindi non erano intubati ma avevano bisogno del casco. Ho visto persone di tutte le età, purtroppo anche 40enni. Facevano fatica ad esprimersi perché indossavano una maschera, ma si vedeva dallo sguardo che cercavano supporto e affetto. Erano comunque coscienti, all'inizio il legame con i parenti era mantenuto attraverso le telefonate poi l'Ulss ha messo a disposizione tablet per le videochiamate».

E tra colleghi?

«Ci siamo trovati davanti a una rivoluzione. L'organizzazione a cui eravamo abituati è improvvisamente cambiata, abbiamo lavorato con colleghi di altri reparti e di altri ospedali, ci siamo trovati bene nonostante non ci conoscessimo. Siamo riusciti a fare squadra superando le avversità. E questo vale per tutti: dagli infermieri ai medici, dagli oss agli amministrativi e così via».

«Si teme una seconda ondata in autunno. Crede che la sanità sia preparata?»

«È una risposta complessa perché fare previsioni davanti a un virus finora sconosciuto è quasi impossibile. A parte questo si può dire che a livello organizzativo gli ospedali e il territorio di Padova sono sicuramente preparati. Ci siamo già passati una volta, abbiamo acquisito informazioni e modelli utili da riproporre nel caso in cui si presentasse un'aumento preoccupante di casi.

Elisa Fais

