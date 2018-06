L'INTERVISTA PADOVA Una torta con una candelina e attorno tutta la famiglia,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAPADOVA Una torta con una candelina e attorno tutta la famiglia, a partire dai nipoti. Festeggerà così Sergio Giordani il suo 365° giorno da sindaco. E, in settimana, cena con tutti gli assessori. «Cinque anni a Palazzo Moroni, poi me ne tornerò alla mia vita», diceva l'imprenditore-manager di questi tempi un anno fa. Ma il Cincinnato del Duemila inizia ad avere qualche tentennamento. «Mi piace quello che faccio, mi piace lavorare per la comunità, mi piace il clima che si è instaurato all'interno di Palazzo Moroni e...