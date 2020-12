L'INTERVISTA

PADOVA Un padovano su quattro è allergico: chi soffre di asma e problemi respiratori cronici, rischia di andare incontro a complicanze se contagiato dal coronavirus. A fare chiarezza sul tema è Antonella Muraro, responsabile dell'unità Allergie Alimentari - Centro di specializzazione regionale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari nell'Azienda Ospedaliera - Università di Padova. L'esperta è recentemente inclusa nella lista degli Highly Cited Researchers 2020, classifica stilata annualmente dalla società di data analysis Clarivate. La dottoressa Muraro è tra i migliori ricercatori del mondo che hanno dimostrato un'influenza significativa nella ricerca scientifica attraverso la pubblicazione di articoli altamente citati durante l'ultimo decennio.

Soffrire di allergia è considerato un fattore di rischio per il Covid-19?

«Le forme allergiche più deboli non sono considerate fattori di rischio per l'infezione da Sars-cov-2. Se il paziente allergico, invece, soffre di malattie respiratorie cronicizzate può essere predisposto a sviluppare una forma più grave di Covid-19 con complicanze polmonari. Il suggerimento è di mantenere tutte le terapie prescritte, in modo da controllare l'infiammazione allergica e non andare incontro a peggioramenti. Detto questo, i pazienti allergici hanno le stesse probabilità di un altro soggetto di prendere o meno il Covid e di sviluppare una forma più o meno grave».

Le allergie sono in continuo aumento?

«La prevalenza degli allergici nella popolazione è molto alta, si parla del 25%. L'allergia può avere manifestazioni variabili, può coinvolgere l'apparato respiratorio o altri organi. Spesso i pazienti allergici hanno manifestazioni di sintomi combinate tra loro. Ad esempio, un paziente con la rinite allergica può avere anche asma lieve. Un paziente con allergia alimentare, può averle entrambe e così via».

In questo difficile periodo di emergenza sanitaria, ha avuto un aumento di richieste?

«La grossa difficoltà per i nostri pazienti e per le loro famiglie è di reperire gli alimenti speciali, quindi senza latte, uova o grano. Consiglio di controllare la scadenza dei farmaci salvavita, per chi ne ha in dotazione, in modo da non trovarsi a dover risolvere una reazione improvvisa con un prodotto scaduto. Adesso è un po' più difficile accedere alle farmacie ospedaliere per l'erogazione dei farmaci».

Come ha affrontato la pandemia il suo centro?

«Sin da subito, da marzo, abbiamo attivato un sistema di visite telematiche per garantire un buon livello di attività senza esporre a rischio i nostri pazienti. Abbiamo utilizzato molto la telemedicina, siamo stati la prima unità del Dipartimento per la salute della donna e del bambino a metterla in atto».

Come distinguere i sintomi dell'allergia da quelli del Covid-19?

«I sintomi iniziali possono sovrapporsi, come il raffreddore o gli starnuti a ripetizione. Il rialzo febbrile è un campanello d'allarme. Poi bisogna vedere se in classe, in famiglia o tra i contatti stretti c'è un positivo. Se i sintomi persistono nonostante l'assunzione della terapia, si raccomanda il tampone».

