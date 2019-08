L'INTERVISTA PADOVA Un locale interno di venti metri quadri, dodici tavolini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAPADOVA Un locale interno di venti metri quadri, dodici tavolini in piazza e una certezza: «Se i vincoli sui plateatici rimarranno tali, la nostra attività non avrà futuro. Potremmo davvero valutare di chiudere». Nicola Vomiero e Renzo Bertoni parlano con amarezza, ma il loro non è affatto un tono di rassegnazione. «Contiamo di ottenere delle risposte positive e di continuare a lavorare serenamente» dicono dal loro bancone affacciato su piazza delle Erbe. Nicola e Renzo gestiscono da tre anni il bar 'Zzino e ieri pomeriggio...