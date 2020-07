L'INTERVISTA

PADOVA Un esercito con il cuore grande. Una comunità solidale composta da migliaia di persone che si sono spese per gli altri. Vincenzo Gottardo, vice presidente della Provincia con delega alla Protezione Civile, però, non è stupito da questa ennesima prova di disponibilità, dimostrata sul campo dai volontari.

Gottardo, i numeri dell'attività durante la quarantena sono impressionanti.

«E non è una novità che ancora una volta la macchina della Protezione Civile padovana abbia saputo distinguersi per l'alto senso civico dei suoi componenti, i quali hanno profuso un impegno instancabile che ha consentito di far fronte nel migliore dei modi all'emergenza, importante e imprevedibile».

E se i volontari hanno fatto la loro parte donando tempo, ci sono stati molti imprenditori che si sono distinti per generosità.

«Infatti. E i loro gesti sono stati spiegati con motivazioni toccanti, che hanno dato l'idea di quale sia stato, e sia tuttora dato che le donazioni non si sono fermate, il clima di solidarietà che è cresciuto giorno dopo giorno nell'era-Covid. In un momento di emergenza tante nostre aziende hanno gettato alle spalle i loro problemi cercando comunque di rimanere a galla, ma nel contempo hanno pensato agli altri, cioè a chi aveva più bisogno di aiuto. Hanno regalato tanto e di tutto, permettendoci di gestire che era disperato per le difficoltà».

Che cosa le ha dato le soddisfazioni maggiori?

«L'aver messo in moto una rete solidale nel territorio, assieme alla Diocesi. Abbiamo lavorato con enti, gruppi e associazioni di volontariato, all'insegna di una solidarietà a 360 gradi. Sono state aiutate concretamente con le donazioni, per esempio, le famiglie numerose, quelle i i cui componenti hanno perso il lavoro durante la pandemia, o quelle che hanno dovuto far fronte a spese che non erano in preventivo e che non potevano sostenere per la chiusura delle loro attività».

Consegne a parte, qual è stato il ruolo della Protezione civile?

«Di organizzazione, ma anche di vicinanza alla gente, in quanto rappresenta lo Stato. Non è un caso che il centralino della nostra sede sia stato sommerso di chiamate da parte di persone che chiedevano informazioni sui contagi, ma che soprattutto volevano rassicurazioni, perchè avevano paura ed erano disorientate. I volontari, quindi, sono stati un punto di riferimento. E lo sono stati pure sul territorio per far rispettare le restrizioni anti contagio del governo e le ordinanze firmate dal presidente Luca Zaia».

C'è un episodio che in particolare è da menzionare?

«Sì, ricordo che un sabato pomeriggio il dg dell'Azienda Flor ha chiamato, dicendo che bisognava installare subito 12 tende davanti al Pronto Soccorso. Inizialmente pensavamo di avere un paio di giorni di tempo, invece l'emergenza era tale che quel subito voleva dire qualche ora. E così è stato: alle 6 della mattina dopo le tende erano pronte, grazie alla mobilitazione di una cinquantina di volontari».

Ni.Co.

