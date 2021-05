Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAPADOVA Toni Ymeraj, da quasi nove anni titolare del bar-ristorante Gancino di piazza Duomo, com'è l'umore due giorni dopo l'ennesima rissa?«Siamo preoccupati e stufi. Non è possibile che capitino ancora queste cose, sempre nello stesso posto. Noi siamo qui solo per lavorare».Perché capita sempre in piazza Duomo?«Questa non è solo una piazza. È un incrocio. Arrivano le compagnie provenienti da piazza delle Erbe, da piazza...