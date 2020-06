L'INTERVISTA

PADOVA Sono 10.653 gli studenti che ogni giorno arrivano in città dai Comuni vicini. E altri 1.387 arrivano dalle province limitrofe. Che si aggiungono ai 7.295 residenti nel capoluogo, che ugualmente si spostano usando i mezzi pubblici. Ed è proprio partendo dai numeri che Roberto Natale, responsabile dell'Ufficio Scolastico Regionale, ragionerà con i dirigenti scolastici di ciascun istituto per mettere a punto una mappa sulla nuova organizzazione didattica e tarare quindi un'offerta differenziata anche sulle corriere.

Professore, qual è stata la conclusione dell'incontro in Prefettura?

«Abbiamo affrontato, in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, il tema per capire che tipo di flussi ci siano verso le scuole, perché a bordo dovrà essere assicurata la distanza tra un passeggero e l'altro. Ho messo sul tavolo una serie di informazioni riguardanti la provenienza dei ragazzi che frequentano le scuole del capoluogo e degli altri Comuni padovani, perché pure di questi ultimi bisognerà tenere conto: sono in molti, infatti, che si recano, per esempio, nei plessi di Piove, Este, Cittadella, Camposampiero, Montagnana. E che si sommano alla massa di giovani diretti, nel medesimo orario, a Padova».

Qual è lo stato dell'arte?

«Nella conferenza Stato-Regioni sono in corso le discussioni per individuare un capitolo di finanziamento da destinare alle corse supplementari del trasporto pubblico. Se arrivano i contributi verranno attivate della navette per gli studenti, cioè un servizio dedicato, organizzato partendo dai dati che indicano il numero di utilizzatori lungo le varie direttrici. In sostanza, i mezzi saranno messi in strada in aggiunta ai bus che fanno i servizi ordinari».

E qualora le risorse non ci fossero?

«Il quadro sarebbe diverso e di conseguenza si renderebbe necessario rimodulare i mezzi che effettuano le percorrenze ordinarie, per potenziare i tragitti dove è pressante la domanda degli studenti».

La riunione sarà aggiornata tra un mese.

«Sicuramente, e intanto io mi confronterò con tutti i dirigenti scolastici. Per quella data avremo ulteriori elementi su cui basare le scelte. Per esempio, nel frattempo dovrebbero venire fissate la data di inizio dell'anno scolastico e la distanza da rispettare in classe, e poi dovrà essere presa la decisione riguardante appunto i finanziamenti per le corse dedicate agli studenti».

I numeri, intanto, che cosa suggeriscono?

«Ogni giorno abbiamo circa 20 mila ragazzi che si spostano sui mezzi pubblici per andare a scuola: il 55% arriva in città dai Comuni del territorio, un 7% proviene dalle province limitrofe, mentre il 38% sui muove all'interno di Padova. A costoro si aggiungono quasi 14 mila che frequentano i plessi situati nei centri contermini. Stiamo parlando di grandi numeri perché alla stessa ora salgono a bordo migliaia di lavoratori pendolari. Pertanto, non ci resta che attendere quali saranno le restrizioni anti-contagio in corso di definizione da parte della Regione, d'intesa con il governo».

Ni.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA