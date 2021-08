Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAPADOVA «Siamo all'inizio della quarta ondata che, però, ha delle caratteristiche molto diverse dalle precedenti». A dirlo è il professor Andrea Vianello, direttore della Fisiopatologia respiratoria dell'Azienda ospedaliera di Padova.Professore, la pandemia di Coronavirus come sta evolvendo?«La situazione è diversa dallo scorso anno, in questo periodo l'ospedale non aveva ricoverati. In media ora trattiamo una quindicina di...