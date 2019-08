CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAPADOVA «Sì, sono fiducioso. Abbiamo un progetto, abbiamo le coperture finanziarie, abbiamo tutto quello che serve. Parliamo di stadio ogni giorno: questa è l'estate giusta per partire». L'assessore Diego Bonavina usa toni determinati e fiduciosi. Nel suo ufficio a Palazzo Moroni ha esposto in bella mostra i palloni da calcio e da basket, ma anche i simboli di molte altre discipline sportive. Ora quella stessa mensola rappresenta simbolicamente il progetto del nuovo stadio Euganeo: «Sarà un impianto polivalente, pensato per il...