PADOVA Prima convinzione: «I bambini diffondono il virus molto meno rispetto agli adulti, lo dicono moltissimi studi scientifici e lo confermano i nostri dati». Seconda: «A scuola i bimbi potranno tornare eccome. Tenerli a casa sarebbe controproducente per la loro salute». A parlare è la professoressa Liliana Da Dalt, direttrice del Dipartimento della salute della donna e del bambino dell'Azienda ospedaliera di Padova e del Pronto soccorso pediatrico. «Teniamo alta la guardia - è il concetto che ribadisce l'esperta a genitori ed educatori - ma ora non allarmiamoci troppo».

Professoressa, cosa sappiamo del rapporto tra il Covid e i bambini?

«Sappiamo anzitutto che tra i più piccoli risultano molti meno infetti rispetto agli adulti. Parliamo del 2% del totale delle persone contagiate. Sappiamo anche che spesso sono asintomatici o presentano al massimo dei lievi sintomi. Sono rari i casi dei bambini ricoverati. Quasi sempre la malattia è gestibile a domicilio senza particolari problemi».

Resta però la domanda-chiave. I bambini trasmettono il virus agli adulti?

«Sì, ma non rappresentano un veicolo trasmissivo particolarmente preoccupante. All'inizio c'era grande attenzione su questo tema, poi diversi studi effettuati in tutto il mondo hanno dimostrato come i bambini trasmettano il Covid decisamente con meno frequenza rispetto agli adulti».

Cosa dicono i vostri numeri?

«Prendiamo in esame i cluster familiari. Solo nel 10% dei casi la prima diffusione parte da un bambino e arriva al genitore. Quasi sempre è il genitore ad infettare il figlio. Nei bambini, dunque, è stata riscontrata meno possibilità di trasmettere il virus e meno carica virale».

Resta il fatto che il virus in alcuni casi può essere comunque trasmesso. Che fare, dunque?

«Le soluzioni adottate sul territorio padovano sono corrette. Il bambino infetto va sicuramente isolato e vanno testate tutte le persone che possono essere entrate in contatto con lui».

Settembre si avvicina. Scuole aperte o scuole chiuse?

«Scuole aperte senza ombra di dubbio, cercando di ridimensionare le classi il più possibile. All'inizio, in piena epidemia, la chiusura era stata importante. Ma in questi mesi abbiamo imparato molte cose. Abbiamo constatato che i bambini hanno un'infettività più bassa rispetto agli adulti e sappiamo bene, inoltre, che rimanere a casa compromette la salute degli alunni stessi. I bambini hanno bisogno della scuola e di relazionarsi con altri bambini. La scuola non è solo un luogo dove si imparano nozioni. È ben di più».

E se durante l'anno si presenteranno casi di contagio?

«L'importante sarà poter agire subito sul nucleo ristretto di alunni e insegnanti. I contatti vanno isolati e sottoposti a tampone, ma non per questo bisognerà bloccare un'intera scuola».

