PADOVA Prato della Valle. Duomo. Le piazze. Via Zabarella. Sono i punti caldi del cuore di Padova. Poi ci sono i quartieri periferici, ma lì la microcriminalità prende altre forme. Nel centro storico, invece, ultimamente i problemi sono dovuti alle - più o meno - baby gang che spadroneggiano, con comportamenti irrispettosi e violenti. E come gli spacciatori migrano in zone diverse a suon di controlli, denunce e arresti, lo stesso fanno le compagnie di ragazzi. Così i giovani che hanno aggredito l'altra sera i poliziotti sono sempre gli stessi che quest'estate si rendevano protagonisti di risse e aggressioni in Duomo. Parola del questore Isabella Fusiello che analizza la situazione.

Questore, l'aggressione di ieri sera agli agenti in Prato della Valle in che contesto è avvenuta?

«I nostri servizi di controllo del territorio sia per il contrasto alle attività illegali sia per il rispetto della normativa anticovid sono stati potenziati e implementati. In forza di alcune segnalazioni provenienti proprio dai cittadini di Prato della Valle, che ci avvertivano della presenza di una ventina di ragazzi che si erano radunati nella piazza per bere e stare insieme senza il rispetto delle norme anti-Covid, ieri sera è intervenuta la polizia insieme al reparto prevenzione Crimine».

Quale era la situazione che si è presentata agli occhi degli agenti?

«C'era un tappeto di bottiglie vuote dove si erano radunati i ragazzi, con mascherina abbassata».

E cosa ha fatto scattare l'aggressione?

«Di solito quando ci sono i controlli delle forze dell'ordine, anche solo la loro presenza fa mettere in riga chi sa che sta facendo qualcosa che non dovrebbe fare, per il puro rispetto delle istituzioni. In questo caso, invece, i giovani, forse anche per il tasso alcolico elevato, hanno iniziato a colpire i poliziotti, uno ha pure ricevuto una testata tale da provocare una prognosi di 17 giorni alla vittima. Per fortuna c'era una grande forza di polizia il territorio: cinque giovani sono stati condotti in ufficio, gli altri sono fuggiti. I cinque sono stati tratti in arresto e ora vedremo in tribunale».

Chi sono questi ragazzi?

«Sono gli stessi che prima erano in zona Duomo e che ora si sono spostati in Prato. In Duomo la situazione si è risolta grazie all'alta concentrazione e ampia presenza di forze di polizia. Così si sono spostati. Sono ragazzi giovanissimi, di seconda generazione e che stanno creando non pochi problemi. Tra loro anche un'italiana, di origine magrebina».

Che problemi stanno causando?

«Questi giovani non hanno rispetto per le istituzioni, per le forze dell'ordine e per il nostro lavoro e la cosa un po' ci preoccupa».

Che ruolo svolgono le forze di polizia in queste situazioni?

«Se facessimo un paragone medico, la polizia rappresenterebbe un pronto soccorso: interviene quando c'è una situazione acuta. Ma prima di arrivare a questo dovrebbe agire qualcun altro sull'educazione di questi giovani. Parlo della famiglia, della scuola, delle associazioni».

Come stanno andando i controlli in questo periodo di pandemia? A breve ci sarà un Dpcm che si annuncia più restrittivo dell'attuale.

«Noi siamo sempre sul campo. Abbiamo anche anticipato i servizi nelle ore pomeridiane. Di sera non c'è nessuno e quindi anche la criminalità ha anticipato i suoi tempi. Così i controlli partono alle 14 fino alle 20. Dalle 19 all'una di notte ci sono pattuglie in ogni quartiere. Lo dimostrano gli interventi e gli arresti alla Guizza e all'Arcella dove la mobile ha scovato un vero e proprio covo di spacciatori».

Marina Lucchin

