L'INTERVISTA

PADOVA Per oltre quarantatré anni aveva lavorato in ospedale. Prima al reparto di Cardiologia, poi in Rianimazione, successivamente al Pronto Soccorso, e infine di nuovo in Cardiologia. E nell'agosto scorso quando era andato in pensione aveva deciso che non avrebbe cessato l'attività, ma che avrebbe continuato stavolta da volontario. E l'occasione, come un perfetto assist per un attaccante che fiuta il gol, gli è arrivata pochi mesi dopo. Da ieri infatti, Beniamino De Gaspari, 63 anni, infermiere di Vigonza, effettua a titolo gratuito i tamponi nella farmacia di Pionca, di cui è titolare Maurizio Giacomazzi. La prima farmacia ad aver fatto partire questo servizio.

Che effetto le fa essere di nuovo al lavoro?

«Sono contentissimo. Ho dato immediatamente la disponibilità e mi ha fatto un immenso piacere tornare esattamente all'ultimo periodo che avevo vissuto in ospedale, quando ogni giorno facevo i tamponi ai pazienti ricoverati e anche ai dipendenti, perché pure noi dovevamo controllarci costantemente».

Ha la mano allenata, quindi.

«Diciamo che, data l'esperienza, non si è certo arrugginita. In questa prima giornata ho effettuato 11 tamponi e non ci sono stati problemi. Fortunatamente sono risultati tutti negativi. Mi ha fatto piacere che le persone che si sono sottoposte al test fossero tranquille e abbiano ringraziato per l'opportunità che è stata messa a disposizione anche in farmacia».

Quali sono stati i motivi che l'hanno convinta e rimettersi in gioco?

«Sono convinto della validità degli screening per arginare la pandemia. Più tamponi si fanno, maggiore è la possibilità di intercettare i positivi e quindi di evitare ulteriori contagi. E mi sento appagato per il fatto di poter continuare a essere utile agli altri, mettendo a disposizione il mio tempo e l'esperienza maturata nei tanti anni in cui ho prestato servizio in vari reparti ospedalieri».

Adesso come processate i tamponi?

«Lo facciamo insieme: io e il dottor Giacomazzi effettuiamo le procedure e una volta avuto l'esito il nome dell'utente controllato viene inserito nel portale della Regione. Devo dire che il nostro farmacista di Pionca ha organizzato tutto nei minimi particolari, anche dal punto di vista logistico, e la gente in attesa sotto il gazebo non ha avuto alcun disagio».

Non teme di venire contagiato?

«Non nascondo che il virus mi fa paura, ma abbiamo osservato rigorosamente tutte le prescrizioni: ho indossato tuta, copricapo, mascherina, visiera, guanti e mi sono disinfettato continuamente le mani. Il dottor Giacomazzi ha misurato la temperatura a tutte le persone prima di farle accedere al gazebo e poi io ho effettuato materialmente l'esame, rispettando la distanza di sicurezza per evitare il contagio. E abbiamo cercato, riuscendoci, di mettere a proprio agio chi doveva effettuare il test. Credo che tutte le farmacie dovrebbero seguire questo esempio».

Dopodomani ci sarà la seconda giornata di tamponi. Siete pronti?

«Alle 12,30 sarò qui, a disposizione, per sottoporre la gente al tampone. Verrò ogni martedì e ogni venerdì, fino a quando ci sarà bisogno. Il farmacista ha detto che mi ha adottato e io sono ben contento di essere al suo fianco in questo periodo di emergenza sanitaria».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

