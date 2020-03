L'INTERVISTA

PADOVA «Papà, domani non puoi proprio stare a casa?». Quanti medici se lo sentono chiedere, prima di andare a dormire. «Giochiamo assieme e facciamo tante belle cose» dicono i bimbi con gli occhi dolci. I più grandi hanno invece capito tutto e lo chiedono per un altro motivo: temono che il padre, nonostante lavori bardato dalla testa a piedi, si prenda quel maledetto virus invisibile. Tra i tanti genitori che nel giorno della Festa del Papà si sono sentiti rivolgere questa domanda c'è anche il dottor Gianfranco Jorizzo, ginecologo dell'ospedale ai Colli, responsabile dell'area materno-infantile e consulente del ministero della Sanità.

Dottor Jorizzo, lei di figlie ne ha addirittura tre.

«Sì, ma io purtroppo sono sempre al lavoro, a maggior ragione in questi giorni così difficili. Il mio pensiero va a loro perché sono il futuro. Nel caso di scenario peggiore, saranno i nostri giovani a ricostruire questo Paese. Le mie tre figlie non volevano proprio che oggi andassi a lavorare».

Cosa le dicono?

«Una ha 19 anni, le altre due sono minorenni. Le ragazzine più grandi capiscono il momento e temono che il papà possa ammalarsi. Mi scrivono messaggi ad ogni ora, mi chiedono continuamente come sto. Cercano di non trasmettere le loro preoccupazioni, ma è impossibile».

E lei come sta vivendo tutto ciò?

«Non avrei mai pensato di non trovarmi in una situazione del genere. Dal punto di vista tecnico posso dire di essere felice che l'area materno-infantile sia stata tutelata dalla Regione, assieme a quella oncologica. Le nostre settemila mamme padovane vanno tutelate al meglio, a maggior ragione in un momento storico così difficile».

Se tutto andrà bene, tra dieci anni cosa racconterà alle sue figlie dell'emergenza Coronavirus?

«Io nella mia vita ho vissuto tanti momenti storici ed emozionanti, pur non versando mai lacrime. Penso alla caduta del Muro di Berlino, oppure alla stretta di mano che sanciva l'amicizia tra Reagan e Gorbaciov, molto significativa per chi come me ha una madre americana. Mi sono sempre chiesto quali sarebbero state le emozioni forti che avrebbero provate le mie figlie».

Che risposta si dà?

Questa. Stanno vivendo un momento storico. Stiamo vivendo una terza guerra mondiale, solo che il nemico è invisibile».

Le hanno fatto un regalo per la Festa del Papà?

«No perché purtroppo i negozi sono chiusi, ma mi hanno fatto trovare degli splendidi disegni. Come quando erano più piccole».

Dal punto di vista medico come sta gestendo l'emergenza?

«Devo dire che Domenico Scibetta è un direttore generale geniale. Siamo riusciti a creare dei presidi per l'area materno-infantile nei territori, sfruttando al massimo gli ambulatori, in modo da riservare gli accessi in ospedale solamente alle vere urgenze. Andiamo avanti così, tutto è finalizzato a contenere l'epidemia». E a far tirare un sospiro di sollievo alle sue tre figlie.

