PADOVA Non è andata bene. Perché l'obiettivo di aggiungere la parola record accanto alle voci presenze e incassi non è stato raggiunto. Però, la flessione del 60% di visitatori e incassi nei siti museali viene comunque letta all'insegna dell'ottimismo da Andrea Colasio, referente per la Cultura della giunta-Giordani.

Assessore, il Coronavirus ha sparigliato il pronostico: ci si attendevano ben altri dati per il 2020

«I numeri aggiornati al 31 agosto, invece, dicono che, nonostante le limitazioni Covid, a Padova il bilancio è buono. Certo, questo avrebbe dovuto essere l'anno del boom e i primi due mesi lo avevano confermato. Poi è arrivata la quarantena che ha stravolto tutto, ma comunque è andata molto meglio che altrove. Il sistema ha tenuto e non abbiamo mai mollato».

Per quale motivo a suoi avviso?

«Noi, dopo la quarantena, abbiamo aperto per primi, partendo dal nostro gioiello, la Cappella degli Scrovegni, mentre in altre realtà i portoni di Musei e siti culturali sono ancora chiusi. Qui abbiamo stretto i denti e lavorato sia nei fine settimana, che durante le festività, utilizzando il periodo del lockdown per mettere a punto strategie finalizzate a rimettere in moto il sistema museale nel momento in cui fosse arrivato il via libera a far tornare i visitatori. E ora poche città d'arte, oltre a Padova, stanno garantendo la fruibilità di così tanti siti».

Agli Scrovegni, però, è evidente il calo, con 91mila visitatori nei primi 8 mesi di quest'anno, a fronte dei 230mila dello stesso periodo del 2019.

«Il dato confortante, però, è che lo scrigno di Giotto è sempre al massimo della capienza imposta dalle restrizioni anti contagio, che prevedono 10 presenze per volta, invece delle 25 pre-pandemia. Tante richieste non vengono esaudite in quanto la Cappella è sempre full. D'altro canto non è un caso che nelle prime due settimane di riapertura l'incremento sia stato straordinario con accessi decuplicati».

Palazzo della Ragione, tuttavia, non fa registrare il tutto esaurito.

«Anche in questo caso, invece, la gente ha ripreso a venire. Ci siamo impegnati per promuoverlo, facendo un investimento, convinti che il Salone possa arrivare a 300mila visitatori l'anno perché è un punto di forza dell'itinerario dell'Urbs Picta».

E lo stesso vale anche per il Castello dei Carraresi?

«Certo. E a questo proposito c'è una novità che arriva dalle guide turistiche, le quali segnalano che sta avendo un grande successo il tour all'aperto, al sicuro dal pericolo dei contagi, sul circuito Trecentesco che parte dal Santo a arriva appunto all'ex penitenziario, dove l'Urbs Picta è già realtà e dove ci sono cose nuove da raccontare, che emozionano gli ospiti, grazie ai racconti sugli uomini e sulle donne che hanno fatto la storia di Padova, e che ora emergono dall'oblio. Dal 2002, quando era un rudere nel cuore della città, sto lavorando per il Castello e oggi mi conforta moltissimo che, anche grazie a esso, Padova abbia recuperato la sua identità di capitale del Trecento. E di una città che si riscopre mettendo la Cultura al primo posto».

Fin qui gli elementi positivi. Ma c'è qualche aspetto del sistema culturale che potrebbe essere migliorato?

«Ogni giorno abbiamo il problema della mancanza di personale e avremmo bisogno che, facendo ricorso alla mobilità interna, arrivassero risorse. Il Comune ha quasi 2mila dipendenti e tutte ile strutture museali devono avere un organico sufficiente: la Cultura sta dando molto alla città, ma non riceve altrettanto. Dovrebbe essere il contrario, in vista del riconoscimento Unesco. Noi, comunque, ci siamo messi in moto per l'Urbs Picta: stiamo predisponendo la nuova pannellistica in italiano e in inglese, e il sito di destinazione turistica è in fase di ultimazione. I numeri confortanti che abbiamo registrato quest'anno nonostante il Covid, dimostrano che che la gente ha recepito la validità del progetto che ha un valore culturale elevatissimo e che ci fa ripensare drasticamente la città».

Che previsioni fa per il futuro?

«Ad aprile del 2021 Padova ripartirà come una molla: ci sarà il riconoscimento Unesco e speriamo che l'emergenza-Covid sia terminata. Ora abbiamo due milioni di euro da investire per Urbs Picta e promozione turistica: cominciamo già questo mese con il bando per gestire il sito e gli uffici Iat».

Ni.Co.

