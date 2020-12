L'INTERVISTA

PADOVA Mauro Voltolina, 58 anni, già titolare dell'Igea Suisse di Abano è stato anche presidente del Consorzio degli albergatori delle Terme. Ora è proprietario del Belludi37 hotel vicino al santo, un boutique hotel.

Quando ha venduto l'Igea?

«Il rogito è stato fatto il 28 febbraio scorso, ma non mi creda fortunato. Ho vissuto anch'io il dramma del coronavirus con l'albergo in città».

Un boutique hotel è molto particolare. Ambiente intimo, non convenzionale. Avete 16 camere. Che tipo di clienti incontra?

«Si lavora con americani, australiani, giapponesi. Persone che hanno una certa disponibilità di tempo e denaro e che quindi programmano in media il loro viaggio a tre mesi al posto di un mese per il resto dei turisti. E la media delle nostre camere a 178 euro è più alta di quella di un 4 stelle».

E questo che conseguenza porta?

«Abbiamo lavorato bene in estate e fino a ottobre. Poi basta. Se a marzo si comincerà a tirare un sospiro di sollievo ricominceremo a lavorare in giugno, purtroppo».

Gli italiani?

«Non è il mio target anche se qualcuno viene. La mia è una clientela che in gergo si chiama di turismo leisure, di piacere. In questo senso sono grato all'assessore Colasio di aver organizzato Van Gogh, così come a Baccaglini di aprire Auto d'epoca».

La città si sta sviluppando su quest'asse?

«A leggere i numeri delle presenze siamo ancora indietro, rispetto ad altre città, ovvero non siamo ancora destinazione turistica. Ma si sta verificando un fenomeno nuovo. La cosa più curiosa è che le persone che sono state a Venezia si fermano poi a Padova. Dovremmo approfittarne».

Cosa sta piacendo di più?

«Vanno tantissimo gli itinerari del gusto. Infatti molti clienti vengono qui perché trovano i ristoranti top in un breve raggio. Il made in Italy spopola soprattutto a tavola».

Le terme invece...

«Non mi rallegra vederle così. È un altro tipo di clientela ma il danno è stato enorme. Chi non ha investito si ritroverà con strutture vecchie al grande ritorno del pubblico. Chi lo ha fatto ha perso soldi».

In che cosa dovremmo specializzarci?

«Io dico sempre che accanto allo smart working ci vorrà uno smart travelling. Questa crisi sta cambiando il modo di lavorare, lo si può fare anche in un ambiente bello e fuori da casa. Gli stilisti della riviera quando arrivano qui vogliono vivere».

E gli stranieri?

«Dobbiamo cominciare a lavorarci già ora, ricercare l'aspetto emotivo che come target è più remunerativo».

Ma bisognerà durare...

«Sì. Sono certo che il mercato esploderà, dopo tanta chiusura. Ma per tornare a una certa normalità bisognerà attendere il 2022».

