L'INTERVISTAPADOVA «L'aumento dei certificati di malattia è un fattore fisiologico. Siamo entrati nella stagione delle influenze e non bisogna dimenticarsi che ci ha travolto una pandemia. È ancora altissimo il numero dei pazienti a cui viene inviato un certificato perché sono positivi o perché in quarantena. Dubito fortemente che i No Vax stiano approfittando della situazione facendosi fare certificati facili. Magari ci saranno casi...