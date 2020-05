L'INTERVISTA

PADOVA Il suo mezzo preferito, quello con cui continua a muoversi ogni giorno per tutta la città, resta senza dubbio la bicicletta. Sulla scrivania al primo piano di Palazzo Moroni, però, il vicesindaco Arturo Lorenzoni tiene i fascicoli con dentro gli ultimi documenti relativi ad autobus e tram. Da un lato il trasporto su gomma «per cui ricevo tutti i giorni i report sulla situazione in città» e dall'altro quello su rotaia «che spero di far ripartire il prima possibile, magari già tra 10 giorni». Impossibile, però, non citare manubrio e sellino: «Continuerò ad invitare i padovani a muoversi in bicicletta. Quando tutte le attività saranno aperte, questo sarà un modo ulteriore per evitare contagi».

Vicesindaco, i sindacati protestano. Sostengono che i bus in strada siano troppo pochi.

«Io non ho ricevuto segnalazioni di criticità, dopo i sovraffollamenti di lunedì. Negli ultimi giorni la situazione è stata positiva. Diverse corse sono state potenziate e Busitalia continua comunque a seguire l'ordinanza regionale: non deve esserci un eccesso dell'offerta rispetto alla domanda».

Chi protesta sostiene che molti mezzi siano tenuti fermi per motivazioni economiche.

«Non credo proprio, l'unico criterio è quello legato al numero di utenti. Dal punto di vista economico, in ogni caso, posso confermare che per le aziende di trasporti la situazione rischia di essere davvero brutta. A Padova il costo del trasporto pubblico si basa il 60% sui fondi governativi e il 40% sugli incassi dai biglietti. Il governo ha confermato che stanzierà il fondo, ma non sappiamo ancora che somme arriveranno. Per quanto riguarda i biglietti, invece, tra marzo e aprile il calo è stato del 90%. Non sapendo quanti soldi arriveranno, è normale che ci sia cautela».

Il Comune come sta monitorando la situazione?

«Ho chiesto a Busitalia di inviare un resoconto giornaliero della situazione. Stiamo ricevendo report dettagliati linea per linea. La stessa società invia un report settimanale alla Regione. Stiamo supervisionando e continueremo a farlo».

Prima ha citato l'ordinanza regionale. Ma il Comune ha potere di potenziare il servizio?

«Sì, certo, e se serve lo faremo. Il 18 riapriranno i negozi e l'idea è quella di formulare una proposta oraria simile a quella dei giorni feriali festivi, quando non ci sono le scuole ma c'è tutto il resto».

Il tram, intanto, è ancora fermo.

«Abbiamo deciso di anticipare la manutenzione che solitamente viene fatta ad agosto. Abbiamo voluto approfittare anche delle strade più libere lavorando al meglio cantiere per cantiere».

Quando ripartirà?

«Mi piacerebbe molto vederlo ripartire il 18, assieme ai negozi. Sarebbe un segnale di normalità, una normalità di cui abbiamo tutti bisogno».

I detrattori dicono che il tram viene tenuto fermo perché è un mezzo più costoso del bus.

«Non c'è dubbio che sia un mezzo più costoso, ma è normale. A regime porta 180 persone, il doppio rispetto agli autobus. Però intanto il servizio sostitutivo su gomma non sta registrando criticità e da lunedì sarà ulteriormente potenziato, con passaggi ogni 9 minuti negli orari di punta. Siamo vicini ai 6 minuti degli orari ordinari».

E quando tutte le attività saranno tornate a regime, come affronterete la necessità di evitare assembramenti?

«Sappiamo che i mezzi continueranno ad avere capienze ridotte e stiamo valutando diverse ipotesi. Una è quella di migliorare il servizio bus con corsie dedicate, per renderlo più veloce, aumentando le corse. E poi continuerò a lanciare un messaggio: chi può, in città, usi la bici».

