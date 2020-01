L'INTERVISTA

PADOVA Il momento che attendeva da due anni e mezzo ora è arrivato. Perché la pila di disegni e di rendering che ha sulla scrivania finalmente si trasformeranno in realizzazioni. Per Diego Bonavina, avvocato, un passato da giocatore del Padova e un presente das assessore allo Sport, non vede l'ora che partano, e si concludano i cantieri per gli impianti cittadini.

Qual è l'opera più importante che vedremo nei prossimi 12 mesi?

«Ce ne sono tante. Ma cito innanzitutto l'Euganeo, perché il primo settembre vedremo la posa dei primi mattoni della nuova curva a ridosso del campo. Dopo un'attesa di 25 anni finalmente sarà fatto qualcosa di importante per lo stadio. Si tratta di un intervento intelligente, che darà risposte alle esigenze delle manifestazioni sportive e anche dei concerti. Migliorare la fruibilità significa richiamare tanta gente in caso di grandi eventi, con ricadute positive sull'indotto. Questa è un'operazione intelligente di cui vado orgoglioso. E sarò felicissimo il giorno in cui vedrò il cantiere partire».

Questo però, non sarà uno stadio adatto alle partite della massime serie.

«No, non andrebbe bene per un'eventuale serie A. Diciamo che da qui inizia la riqualificazione , ma per sistemare anche la curva nord serve il supporto dei privati. E solo a qual punto, cioè una volta sistemata anche quella parte, averemo uno stadio molto bello. Certo, servono investimenti, ma ho già delle proposte e molto concrete. Nelle prossime settimane incontrerò le persone interessate a a questa operazione. Bisogna prendere atto che viviamo inn un periodo in cui è fondamentale per le realizzazioni il connubio tra pubblico e privato. E soprattutto in ambito sportivo l'intesa fra questi due attori si rivela una formula vincente, che a Padova è stata poi replicata anche in altri ambiti».

Inoltre, a Padova ovest inizierà la costruzione della cittadella sportiva.

«Infatti, perchè accanto all'eUganei avremo due palasport moderni per le disciopline sportive indoor. In questo momento la città dispone soltanmto del palaKioene da 4mila posti, e poi di altre strutture di poccole dimensioni, da 400 spettatori. Qui, invece, dietro la curva sud i nuovi potranno accogliere ciascuno un migliaio di persone».

Lei ha ribadito più volte che le attività sportive sono utili anche per garantire la skicurezza delle zone dove vengono praticate.

«E lo rinadisco convinzione. Penso per esempio alla palazzina ex Coni dell'Arcella che deve essere assolutamente riqualificata e messa nuovamente a dispizione della città: nel 2020 partiranno i progetti per ridare vita a quello spazio abbandonato. E poi, nella stessa ottica, sto guardando anche alla Prandina. Sono d'acciordo suil fatto che lì debbano essere realizzati iln parcheggio e il parco tematico, ma bisofna cionsiderare concretamente che al suio interno dve trovare spazio anche lo sport, che favorisce integrazione e appunto sicurezza».

E l'Appiani?

«Qui intervenuire è urgente e necssario, perchè la gradinata di via 58.Fanteruia dev'essere abbattuta al più presto. Purtroppo il nostro bilancio è risicato: se troviamo le risorse verrà demolita già quest0'anno, altrimenti si procedrà conm le ruispe nel 2021. Una scelta obbligato, perchè oggi, anche fare la pulizie sotto quei gradoni diventa un problam . E poi è assurdo che ci sia un impianto in queste condizioni, e inutilizzabile, a due passi da un gioiello quale è Prato della Valle»

Nicoletta Cozza

