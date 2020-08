L'INTERVISTA

PADOVA «Il modello padovano ha fatto scuola, attribuendo anche ai positivi asintomatici la possibilità di diffondere il virus tra la popolazione. Siamo preparati ad una seconda ondata, ma è necessario essere responsabili soprattutto in vacanza».

A dirlo è Giampiero Avruscio, presidente Anpo, il sindacato dei primari dell'Azienda ospedaliera, in prima linea sin dagli inizi dell'emergenza Covid-19. Il rappresentante dei camici bianchi richiama alla memoria le settimane più critiche dell'epidemia, quando regnava ancora il caos e l'incertezza su molti aspetti del virus.

Dottor Avruscio, tra marzo e aprile nella comunità scientifica c'era chi sosteneva che gli asintomatici non fossero pericolosi. Gli studi condotti a Vo' hanno smentito questa tesi: è stata questa la chiave di volta?

«Fino a metà aprile collegandosi al sito del Ministero della Salute si leggeva che la principale via di trasmissione avveniva attraverso i contatti stretti con casi sintomatici. In rari casi, invece, da persone con sintomi lievi o assenti. Lo studio condotto sulla popolazione di Vo' sin da subito ha dimostrato il contrario, ecco perché noi abbiamo imboccato la giusta strada senza esitazioni, a differenza di altre regioni italiane. Oggi il sito del Ministero dice che anche le persone che non manifestano sintomi trasmettono il virus, senza fare distinzioni. Ancor'oggi c'è confusione su questo concetto purtroppo».

Vediamo una ripresa di focolai soprattutto tra chi torna dalle vacanze, in particolare i giovani che prestano meno attenzione alle norme anti-Covid.

«Dopo mesi di lockdown le persone vogliono tornare a vivere, è comprensibile, ma questo virus non è stato sconfitto. La sanità padovana sta tenendo la situazione sotto controllo, grazie anche all'individuazione e all'isolamento dei casi sospetti. Ma questa responsabilità non può essere demandata solo ai sanitari, è di tutta la cittadinanza. Ricordiamoci che il virus si serve del nostro corpo come arma, con i nostri comportamenti scegliamo di essere amici o nemici dell'epidemia».

È già pronto il piano di sanità pubblica per far fronte al coronavirus in autunno, cosa ne pensa delle mosse della sanità veneta?

«La Regione Veneto e in particolare Padova hanno fornito le linee guida per la gestione del contagio. Il nostro piano difende il futuro di tutti, ma è necessaria collaborazione. I momenti peggiori sono passati, ci devono servire come monito. Via Giustiniani ha saputo contenere il contagio, anche attraverso l'attivazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che ogni settimana raccoglievano le criticità nei reparti per poi risolverle. Oggi le rianimazioni sono praticamente vuote, i pazienti positivi nei reparti si contano sulle dita di una mano e i contagiati per lo più sono a casa. Ricordiamo quando l'Azienda ospedaliera ha dovuto cambiare volto per adattarsi alle mutate esigenze: sono stati creati reparti Covid per assistere i positivi e allo stesso tempo il resto dell'attività specialistica non si è mai fermata. Io, ad esempio, ho continuato a visitare i pazienti più critici nel reparto di Angiologia con le dovute precauzioni».

La sanità padovana resta centrale in Veneto o rischia di essere emarginata?

«Colgo l'occasione per ringraziare gli uomini e le donne che hanno lavorato in questo periodo dimostrando una dedizione enorme. Nel 2019 Padova ha analizzato 20 mila tamponi, quest'anno siamo arrivati a 300 mila praticamente con la stessa dotazione di personale. Dobbiamo essere orgogliosi. L'unico difetto di questo sistema è che da una parte Padova dimostra la propria scienza e qualità assistenziale e dall'altra il personale medico viene marginalizzato. Non vogliamo il bonus, meritiamo solo la stessa valorizzazione dei colleghi del resto del Veneto. Da centro diventiamo un po' la periferia, perché manca un vero riferimento politico a livello regionale per Padova».

Elisa Fais

