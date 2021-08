Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAPADOVA Ha passato l'ultimo anno e mezzo incontrando ristoratori e negozianti che protestano ad ogni nuovo decreto. Prima per le chiusure, poi per i ristori giudicati irrisori, ora per un certificato verde che richiede ulteriori oneri di controllo. Antonio Bressa, assessore al Commercio del Comune di Padova, da diciotto mesi tiene in in mano un termometro che misura gli umori degli esercenti. E oggi la temperatura è di nuovo...