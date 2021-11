Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAPADOVA Guarda avanti tenendo la testa alta, come in campo. Moussa Dhiedhiou, centrocampista per passione e meccanico per professione: ventidue anni, origini senegalesi, un italiano quasi perfetto e un petto gonfio di orgoglio. Il 16 aprile 2017 è arrivato in barcone a Lampedusa, attraversando il Mediterranneo e superando l'incubo di non farcela. Ora non può certo fermarlo un gesto razzista.Moussa, cos'è successo?«Quello che...