PADOVA Gli spettacoli sono fermi, loro no. Per i vertici di Zed, colosso dei concerti che ha fatto diventare Padova un punto di riferimento internazionale in grado di accogliere nomi come Bruce Springsteen e i Pearl Jam, questi sono giorni di lavoro frenetico. «Con uno staff apposito di tecnici e ingegneri stiamo studiando il modo di ripartire, quando il governo ce lo consentirà. Stiamo analizzando ogni dettaglio, d'altronde noi siamo da sempre esperti di grandi assembramenti» spiega Valeria Arzenton, co-fondatrice di una società che conta 20 dipendenti fissi e che per un grande concerto arriva ad impiegare un migliaio di addetti.

Quando avete fatto l'ultimo concerto?

«Siamo fermi al sold-out fatto registrare da Mika ai primi di febbraio, poi abbiamo proposto altri tipi di spettacoli, l'ultimo il 22 febbraio. Quando è scoppiata l'emergenza tutto si è bruscamente interrotto».

Quanti spettacoli avete annullato?

«Un centinaio almeno. Ma preferisco dire che sono stati rinviati, piuttosto che annullati. Coltiviamo la speranza di poterli riproporre tutti. Il nostro era un maggio ricchissimo, a giugno avremmo dovuto avere Cesare Cremonini e Tiziano Ferro allo stadio. Fosse per noi ripartiremmo subito, ma sappiamo che ci vuole tempo».

Già, quanto tempo?

«Sento parlare di fine anno o dell'inizio del 2021, ma nessuno può fare ipotesi precise. Di certo spero che da Roma potranno arrivare indicazioni con largo anticipo. La nostra non è una macchina che si rimette in moto da un giorno all'altro. C'è la fase di promozione e poi quella di pre-vendita. Si inizia a lavorare con sei mesi d'anticipo».

Quando ripartirete, in ogni caso, come ripartirete?

«Ci riteniamo dei meccanici specializzati di questo lavoro e stiamo vagliando ogni situazione. Nella prima fase non sarà possibile immaginare gente accalcata a ridosso del palco e quindi la soluzione potrebbe essere pubblico esclusivamente seduto, posti distanziati, servizio-bar solamente al posto per evitare assembramenti, utilizzo dei termoscanner. Il Pala Geox me lo immagino così, ma ci stiamo ancora lavorando. Proporremo i nostri progetti alle commissioni comunale e provinciale».

Come state gestendo i vostri lavoratori?

«I venti collaboratori fissi sono in cassa integrazione. É un peccato e non ce lo saremmo mai immaginato, ma non ci sono alternative e vie d'uscita».

Capitolo rimborsi. Come vi state muovendo?

«Se gli artisti riprogrammeranno i tour, i biglietti rimarranno validi. Altrimenti emetteremo dei voucher, così come accade nel settore turistico».

Dal punto di vista economico, quanto vi costa tutto ciò?

«Non abbiamo ancora fatto una conta precisa, ma sappiamo che i nostri eventi rappresentano circa il 70-80% dell'indotto complessivo padovano. Le entrate ora sono pari a zero. I circuiti di prevendita sono stati bloccati e c'è un inevitabile problema di mancanza di liquidità. Speriamo di poter ripartire al più presto, in sicurezza. La musica non è ritenuta un bene primario, ma in un certo senso lo è. Avere la musica sotto casa porta benessere alla comunità».

Durante il periodo di quarantena si è parlato tanto di streaming ma è spuntata anche l'ipotesi drive-in.

«L'idea del drive-in può andare bene per il cinema, non credo per i concerti. Non ci piace perché sarebbe una bomba ecologica e perché ci porterebbe indietro invece che avanti. Lo streaming invece potrà essere un elemento complementare agli eventi dal vivo, ma mai sostitutivo. La musica è emozione e aggregazione».

