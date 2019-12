L'INTERVISTA

PADOVA «Era tutto scritto nel nostro programma elettorale. I padovani sapevano che era nostra intenzione potenziare il più possibile questo sistema». Chiara Gallani, assessore all'Ambiente, davanti alle ultime critiche riavvolge il nastro e torna 2017. «Siamo sempre stati trasparenti, ma sapevamo che l'Arcella sarebbe stata l'area più sfidante».

Assessore, sono passati quasi due mesi. Quali criticità rilevate?

«Parliamo finora di 17.500 persone e di oltre 650 condomini interessati. La situazione è positiva quasi ovunque. Cinquanta palazzine sono partite in ritardo, dieci palazzine presentano una situazione critica e in tutte le altre la situazione è positiva».

Significa che ci sono delle responsabilità dei privati?

«Nonostante i nostri avvisi siano partiti già molti mesi fa, molti hanno aspettato l'ultimo momento per organizzarsi. Se la comunicazione è stata data ad aprile ma alcuni condomini si sono mossi solo ad ottobre, è normale che poi quando spariscono i vecchi cassonetti stradali questi si trovano in difficoltà. Spetta agli amministratori trovare le soluzioni migliori per sistemare i bidoni».

Dall'Arcella piovono diverse accuse. La prima: il Comune scarica sui cittadini anche la conservazione dei rifiuti.

«Non è uno scaricamento, è una responsabilizzazione. I rifiuti sono prodotti dai cittadini. Al Comune spetta il compito di organizzare la raccolta nel modo migliore possibile per aumentare i livelli di differenziata. Il porta a porta consente di ottimizzare il processo di riciclo, è un fattore ambientale importantissimo. A Padova passiamo dal 38% di differenziata dove viene fatta la raccolta stradale a quasi 70% dove c'è il porta a porta. Il Veneto è una ragione molto avanti da questo punto di vista e in alcune zone si arriva anche a 90%. Padova è una realtà complessa e questo è un percorso lungo, che però va completato».

Altra critica: i bidoni sono un pugno al decoro.

«A fronte di queste critiche ci sono i tantissimi ringraziamenti di persone felici di veder finalmente la strada libera dai cassonetti dove si continuavano ad ammassare rifiuti. Ora ci saranno i bidoni negli spazi privati, ma non ci sono più i cassonetti con i materassi buttati in strada. Perché, va detto, quello era un problema enorme».

Spieghiamolo.

«Essendo l'Arcella una zona di confine, assistevamo al cosiddetto nomadismo dei rifiuti. Persone di altri comuni, dove vige il porta a porta, arrivavano apposta all'Arcella per abbandonare i propri rifiuti in strada. Non era più ammissibile».

I malumori di una parte di cittadini però rimangono. Si potrà migliorare?

«Certo, faremo un lavoro sartoriale analizzando caso per caso. Invito i cittadini a far lavorare gli amministratori, senza scavalcarli».

Da problema tecnico è diventato anche un caso politico.

«Noi abbiamo studiato per bene il sistema, chi critica forse non conosce così bene la situazione. Nel 2017 l'amministrazione Bitonci introdusse il sistema alla Guizza, in una zona con tanti palazzoni. All'inizio non fu facile, ma tirò dritta. L'Arcella da tempo chiedeva di essere trattata come gli altri quartieri».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA