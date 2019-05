L'INTERVISTA PADOVA Dopo tre notti passate in una cella del carcere di Rovigo,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAPADOVA Dopo tre notti passate in una cella del carcere di Rovigo, Deniss Panduru non si dà pace. «Non volevo, non volevo» continua a ripetere l'autista cinquantunenne. Il suo telefono è stato sequestrato per verificare le chiamate effettuate nelle due ore trascorse da quando ha provocato l'incidente a quando è stato bloccato dai carabinieri di Este. I carabinieri hanno acquisito anche tutta la documentazione relativa al contratto d'assunzione firmato con la ditta Seaf, per accertare che fosse tutto in regola. Intanto ad Adria...