PADOVA Domani, dunque, Arturo Lorenzoni annuncerà ufficialmente le dimissioni da Palazzo Moroni. Lo farà in tarda mattinata, ma la firma sulla lettera di congedo dalla carica di vice sindaco, e di assessore a Mobilità e Urbanistica, però, potrebbe metterla materialmente dopodomani, al termine della riunione della giunta in cui verrà approvata la realizzazione del Parco della Guizza, il più grande della città, per l'avvio del quale nei mesi scorsi si era speso. Intanto ieri il competitor di Luca Zaia ha iniziato a tutti gli effetti la campagna elettorale, partecipando a Rovigo all'assemblea del Veneto che vogliamo, il movimento che lo sostiene nella sfida per le regionali. E con lui c'era Marco Carrai, leader di Orizzonti, e fautore dell'operazione che aveva portato tre anni fa in Municipio il professore di Economia dell'Energia.

Carrai, i giochi pare siano fatti a Palazzo Moroni per il dopo-Lorenzoni. Micalizzi del Partito Democratico, dunque, quasi sicuramente farà il vice sindaco, e Ragona, di Coalizione Civica, l'assessore.

«Non credo sia questa la soluzione migliore, perché non tiene conto degli equilibri politici che si erano consolidati nel 2017, dopo la vittoria di Giordani al ballottaggio. Al vaglio di quest'ultimo nei giorni scorsi erano state sottoposte soluzioni diverse, ma se invece le scelte ora ipotizzate verranno confermate, vorrebbe dire che non sono state prese in considerazione. Nessun dramma, ma faremo le nostre considerazioni e trarremo le conclusioni che ne conseguono».

Pare, comunque, che le decisioni del primo cittadino siano state concordate con Lorenzoni.

«Non mi risulta che ci sia un accordo di questo tipo. E comunque se Giordani ha deciso di prendere tempo prima di comunicare le scelte, non capisco perché abbia insistito tanto affinché il suo vice si dimettesse in fretta, per avere un assessore a tempo pieno. Se ora tergiverserà, quindi, forse questa urgenza non c'era».

Marco Piroi, della Lista Lorenzoni sindaco, che quest'ultimo aveva caldeggiato per il ruolo di assessore, potrebbe finire alla presidenza di BusItalia.

«Esprimo una mia valutazione e affermo che non sono d'accordo sulle soluzioni di ripiego, mentre la proposta riguardante Piroi sarebbe la migliore per dare un successore all'azione amministrativa portata avanti fin qui da Lorenzoni. Sia ben chiaro che da parte nostra non c'è la preoccupazione di occupare poltrone, per cui non ci interessa la presidenza di BusItalia. Non è certo questo lo scopo per cui abbiamo fatto il nome di Piroi».

Come esce Lorenzoni da Palazzo Moroni?

«Con grande autorevolezza e forza, perché ha dimostrato che si può proporre un modo nuovo di fare politica. Ha costruito un percorso che potrà continuare a rafforzarsi ed è stato capace di aggregare un gruppo di persone provenienti da esperienze politiche e partitiche diverse, oltre che dalla società civile, avvicinandole al governo cittadino e appassionandole. Sarà ora responsabilità mia, e del gruppo, continuare in questa direzione, anche in vista delle elezioni amministrative che si terranno nel 2022».

Come vede Micalizzi nel ruolo di vicesindaco?

«Andrea è una persona che stimo e a cui voglio bene. Con lui ho condiviso una parte importante della mia vita politica e amministrativa: sono certissimo, quindi, che saprà svolgere bene il compito. Le mie perplessità non sono sulla persona, ma sul quadro politico che alla fine emergerebbe se Giordani confermerà questa scelta. Il ruolo di vice era stato dato a Lorenzoni in quanto garantiva la presenza di questa esperienza civica e proprio tale valenza politica verrebbe adesso cancellata, per seguire logiche che poco hanno a che fare con la ricerca degli equilibri in città e che privilegiano, in seno alla giunta, quelle di partito».

