L'INTERVISTAPADOVA Determinato lo è sempre stato. Per la Pediatria di Padova ancora di più. Sarà per il fatto che con discrezione, ogni volta che fa un'uscita pubblica all'ospedale si lascia alle spalle i giornalisti ed entra da solo a visitarla. Luca Zaia è fatto così. Esiste un problema, si accende la spia.É per questo che la Regione non ha esitato a mettere sul piatto 53 milioni di euro per rifare un ospedale che ormai è a rischio crollo. Un progetto che rischia di non decollare per i distinguo della Sovrintendenza sull'impatto nel...