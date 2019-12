L'INTERVISTA

PADOVA Dalle 7.30 alle 9. Novanta minuti, come una partita di calcio. Tanto è durata la trattativa tra il negoziatore dei carabinieri di Padova e il ragazzino in fuga che minacciava di buttarsi dal tetto dell'istituto Ruzza. Novanta minuti in cui il maresciallo capo Davide Salmaso, padovano di 41 anni, ha dovuto metterci calma, sangue freddo e capacità di ascoltare. Da una parte lui, dall'altra il minorenne. In mezzo un muro, sotto il nulla.

Maresciallo Salmaso, la sua azione è stata fondamentale per evitare conseguenze peggiori. Quando è intervenuto?

«Alle 7.30. C'erano già sul posto i miei colleghi carabinieri, l'ambulanza del 118 e la squadra dei vigili del fuoco. Sono entrato a scuola e poi, per avvicinarmi, ho seguito un rigido protocollo di sicurezza. Mi sono avvicinato a step, cercando di conquistarmi la fiducia del ragazzo e stando attendo ad ogni sua minima reazione. Il rischio era quello che si buttasse giù».

Che adolescente ha trovato?

«Un giovane molto scosso e direi pure depresso. Ha pianto parecchio, diceva di essere in una situazione disperata. Parlava italiano abbastanza bene, io gli ho fatto i complimenti per questo. Ho cercato di entrare in empatia con lui e per fortuna ci sono riuscito».

Come ha fatto?

«Man mano che parlavamo gli chiedevo se potevo avvicinarmi e se lo disturbava. Ci sono delle tecniche da usare, all'inizio ho usato anche la scusa che non lo sentivo bene. L'obiettivo era instaurare un dialogo con lui, portarlo a ragionare. Vale per questo caso e anche per mille altri».

Di cosa avete parlato, in quei minuti che sembravano interminabili?

«Gli ho chiesto della sua famiglia. Mi ha parlato dei suoi genitori e anche di un trauma legato alla sorella. Parlando ho capito che era spaventato e allora ho provato a capire cos'era che lo spaventasse così tanto?».

L'ha capito?

«Sì, l'idea di tornare in comunità. Si è fidato, mi ha raccontato cosa stava provando».

C'è una frase che l'ha colpita particolarmente?

«Mi ha detto Non mi fido più di nessuno, nessuno fa l'uomo». Ho lavorato in Palestina e in Iraq, conosco un certo tipo di cultura. Credo di aver compreso cosa intendesse con il suo dimostrami che sei un uomo. Voleva dirmi: Dimostrami che non mi dici bugie, che posso fidarmi. E io non gli ho detto bugie».

Quante situazioni capitano di questo genere?

«Faccio il negoziatore per Padova e Rovigo dal 2016 e le situazioni in cui ho operato sono state una decina, quelle in cui sono stato chiamato invece almeno trenta. Non ne dimentico nemmeno una, per fortuna sono finite tutte bene. Mi colpì molto un episodio a Montà, quando un uomo si barricò in casa coi figli. Una situazione molto delicata».

Sangue freddo, calma ed empatia. Ma che formazione ci vuole per fare il negoziatore?

«Io mi sono formato nel Lazio, a Velletri, durante un corso in tecniche investigative. I docenti erano psicologi e carabinieri dei reparti speciali. Superarlo non è stato affatto semplice ma è stata una grande soddisfazione. Appena avevo visto questa opportunità mi ci ero buttato a capofitto».

Com'era nato quel desiderio?

«Io presto servizio al nucleo investigativo dei carabinieri di Padova ed è un'attività che mi piace molto. L'attività di negoziazione è un'attività in più che mi ha sempre affascinato. Sto leggendo il libro di Jack Cambria, il negoziatore più famoso al mondo (storico responsabile del team della polizia di New York) e proprio a New York è stato introdotto per primo questo genere di nucleo, che oggi lì conta addirittura un centinaio di persone».

A Padova lo scenario è ovviamente diverso, ma i suoi interventi sono altrettanto fondamentali.

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA