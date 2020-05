L'INTERVISTA

PADOVA Da una parte il malloppo relativo alle dichiarazioni delle aziende, dall'altra il fascicolo sui prezzi di gel e mascherine. E, come se non bastasse, sulla stessa scrivania c'è spazio anche per il faldone dei controlli in strada. L'ufficio del colonnello Fabio Dametto, comandante provinciale della guardia di finanza, è stracolmo di carte. Al comando delle Fiamme gialle di via San Francesco - che curiosamente si trova proprio al civico 117 - l'attività è più frenetica del solito.

Colonnello, partiamo dalle autocertificazioni delle aziende che chiedevano di continuare a lavorare.

«Questa nell'ultimo mese è stata una delle nostre attività primarie. Le richieste di deroga arrivavano alla Prefettura che verificava i codici Ateco, ma dove risultavano incongruenze spettava a noi intervenire con verifiche incrociate. Abbiamo trattato 1.500 pratiche».

In che modo?

«Andando a verificare se quanto dichiarato da un imprenditore corrispondesse al vero. Non bastava dichiarare di essere un fornitore dell'ospedale e dunque di lavorare per una filiera fondamentale. Era necessario dimostrarlo».

Che tipo di controlli avete fatto?

«Siamo partiti dall'ultimo trimestre analizzando le fatture elettroniche del periodo gennaio-marzo, andando a ritroso fino al gennaio del 2019. Bisognava dimostrare che ci fosse un rapporto significativo, non una fattura da mille euro una volta e basta. Ma non solo: oltre alle fatture elettroniche abbiamo fatto verifiche anche su contratti di fornitura, lettere d'incarico e rapporti di corrispondenza. Tutto quello che potesse realmente dimostrare che ci fosse l'appartenenza ad una determinata filiera produttiva».

Che riscontri avete avuto?

«Solo in quattro casi abbiamo espresso le nostre perplessità al prefetto, che poi è intervenuto con un diniego e con il provvedimento di sospensione. Ricordo una ditta che dichiarava di lavorare per imprese autorizzate ma non ne abbiamo trovato traccia. Una lavora nel campo immobiliare e voleva diventare amministratrice di condomini, anche se pure quella attività non era ritenuta essenziale. Un'altra ancora impegnata nel settore del vetro faceva sì da fornitrice, ma per ditte estere. Quindi non le spettava l'autorizzazione».

Oltre alla sospensione si rischia altro?

«Se in un'autocertificazione viene dichiarato palesemente il falso esiste il reato di falso in atto pubblico, certo».

Ora che hanno riaperto 32 mila imprese le richieste di deroga non dovrebbero arrivare più. Su quali altri fronti vi concentrate?

«Sul controllo dei dispositivi di protezione, sia per quanto riguarda i prezzi sia per la loro certificazione. Adeso il governo impone la vendita della mascherina a 50 centesimi, ma noi intervenivamo anche prima. Se un commerciante comprava una mascherina ad un euro e la rivendeva a cinque, quella era una manipolazione dei prezzi».

Quante irregolarità avete scoperto?

«Abbiamo controllato un migliaio di attività, tra negozi, supermercati e farmacie, in tutta la provincia. Le denunce sono state nove e si configurano due tipi di reati penali: la manipolazione dei prezzi e la frode in commercio. Abbiamo sequestrato diverse mascherine non certificate ma anche liquidi spacciati come prodotti sanitari quando in realtà erano dei semplici detergenti. Abbiamo comminato anche due sanzioni amministrative per prodotti non etichettati come previsto dal Codice del consumo. Continueremo a vigilare e a verificare ogni segnalazione».

Accanto a tutto ciò, ci sono anche i controlli in strada.

«Sì, abbiamo affiancate tutte le altre forze dell'ordine per verificare le autocertificazioni di chi si spostava. Non c'è dubbio che in questa nuova fase l'attenzione di tutti si sposterà soprattutto sui possibili assembramenti».

Parrucchiere ed estetiste, ancora chiuse, hanno paura che intanto dilaghi il lavoro nero.

«In una situazione del genere è un rischio che esiste e per questo stiamo facendo controlli appositi. Nell'Alta Padovana abbiamo anche individuato un parrucchiere che continuava a lavorare nonostante il divieto e l'abbiamo subito segnalato alla prefettura. Nella fase due saremo altrettanto attenti».

