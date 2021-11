Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAPADOVA Cristiano Fazzini, 53 anni, pubblicitario, fondatore di venetonogreenpass il movimento che porta qualche migliaio di persone tre volte alla settimana in centro.Da oggi non potrete più arrivarci.«È una cattiveria inaudita, una forma di censura. Già ci riuniamo di sera per evitare di essere attaccati».Ma da chi?«La gente ci tira i secchi d'acqua e poi vedo che si sta formando un clima ostile nei nostri confronti,...