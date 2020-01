L'INTERVISTA

PADOVA Come passa le giornate un uomo di 41 anni espulso dall'Italia e rimpatriato in Marocco perché ritenuto un pericoloso estremista islamico? «Chiamando mia moglie a Padova ogni mezz'ora. Non ce la faccio a stare senza lei e il mio bimbo» rispondeMerrouane Grine dalla capitale Rabat. Meccanico di professione, ma anche e soprattutto guida spirituale della moschea di via Turazza alla Stanga, Merrouane è stato indagato per aver inneggiato sul web al califfato di Al Baghdadi, condividendo diversi video di propaganda jihadista e arrivando pure ad indottrinare una donna italiana. Alloggiato temporaneamente nella casa marocchina della madre, ora ha un solo obiettivo: far emergere di sé una figura pulita e innocente, ben distante da quella di un fanatico che esalta Adolf Hitler e sostiene chi combatte in Siria.

Merrouane, su di lei pesano accuse gravissime.

«Ma io sono molto tranquillo. Io non ero nemmeno l'imam, sostituivo l'imam egiziano. Andavo semplicemente a fare la preghiera, in via Turazza come alla moschea di via Bernina. Ho la coscienza a posto, sono stato accusato di essere anti-occidentale ma io amo l'Italia. È la mia seconda casa».

Eppure nel decreto di espulsione è scritto che lei non si è mai integrato e rappresenta una minaccia per la sicurezza del Paese.

«Ma quale minaccia, non scherziamo. Io non uso Facebook da molti anni e non ho mai condiviso determinate idee. Andate a chiedere alle persone della Stanga che mi conoscono. Vi risponderanno tutti che sono una brava persona, senza alcuna idea negativa dell'Occidente, anzi».

Apprezza l'Italia?

«Certo. Anzi, di più. Lo giuro e non vedo l'ora di tornare per poterlo ribadire. Io qui a Rabat ormai non ho più amici, a Padova e in Veneto invece ne ho tantissimi. Insomma, ormai mi sento più straniero a Rabat che a Padova».

Torniamo alla mattinata di venerdì. Cos'ha pensato quando ha visto la polizia?

«Era presto, ho sentito dei rumori e ho pensato che fossero i ladri. Mi sono spaventato e mi sono affacciato. Poi ho visto i poliziotti. Mi hanno chiesto di seguirli in questura. Io non capivo. Mi hanno fatto le foto e mi hanno preso le impronte. Poi mi hanno detto che dovevo andarmene dall'Italia. Con un volo da Bologna a Casablanca. Per fortuna mi hanno comunque trattato bene, in modo educato».

L'inchiesta parla di esaltazione della jihad e di messaggi diffusi per ribadire «la superiorità della religione islamica su quella cristiana».

«Io sono di fede islamica, certo, ma questo non è reato. Giuro di non aver mai avuto alcuna cattiva intenzione. A me non mi piace l'Isis, a me non piace la violenza. Quando vedo certi attentati alla tv ci resto malissimo. Quelli sono solo criminali, quello non è il vero Islam. La mia fede si basa sulla pace, non sulla guerra tra religioni».

Gli investigatori avrebbero scovato anche messaggi di esaltazione nei confronti di Adolf Hitler?

«Per me Hitler è un assassino, io non ho altro da dire a proposito. Hitler ha fatto del male. Non c'entra niente con la mia ideologia e non l'ho mai esaltato».

Lei avrebbe anche radicalizzato una donna italiana.

«Questa storia voglio spiegarla bene. Sono stato chiamato da un amico di Mantova, marocchino come me, che mi ha detto che aveva dato il mio numero di telefono ad una donna italiana musulmana di Genova. È stata lei a chiamarmi».

L'ha radicalizzata?

«Assolutamente no, non l'ho nemmeno mai vista di persona. Abbiamo fatto solamente una telefonata, in cui io le ho letto alcuni versi del Corano. Niente altro. Lo potrò dimostrare».

Aveva rapporti con Imadeddine Guenfoud, il fondatore della moschea della Stanga espulso da Padova due anni fa?

«Nessun rapporto particolare, solo una volta gli avevo riparato la macchina. La ricordo ancora bene. Aveva una Peugeot nera e gli si era fermata proprio davanti alla moschea. L'avevo aiutato. Tutto qua».

Risulta però anche un'indagine per percosse a sua moglie, dopo un fatto del giugno 2018.

«Era stato un normale litigio come può capitare tra marito e moglie. Lei era finita in pronto soccorso e dall'ospedale avevano avvisato i carabinieri. Ma è stato un episodio, nessuna grave violenza».

Crede di aver comunque commesso qualche errore?

«No, nessuno. Chiedetelo a lei, chiedete a chiunque mi conosce».

Il suo avvocato annuncia ricorso al Tar. Vuole tornare in Italia?

«Faremo ricorso. Tornerei anche domani mattina».

Gabriele Pipia

