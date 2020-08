L'INTERVISTA

PADOVA «Ci ho pensato a lungo. Per me la sicurezza è il bene primario dei cittadini, insieme alla salute. Però è una risultante complessa che implica controllo ma anche costruzione della qualità della vita attraverso il coinvolgimento. Cioè i cittadini, specie i giovani, devono occupare i luoghi con attività sportive e culturali. Laddove c'è la droga io voglio costruire un evento».

Diego Bonavina è il neo assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale. La piaga della città è lo spaccio in strada...

«È una città con tanti studenti, fatta di un' imprenditoria attiva, e con tanta voglia di vivere. Si pagano dei dazi anche se molti vengono da fuori. Il mio approccio sarà: fare sicurezza uguale fare prevenzione. Ho due referati, sport e sicurezza che sembrano agli antipodi invece sono strettamente legati. Ho chiesto una mappa delle zone più a rischio. Lì vorrei portare manifestazioni ed eventi o attività sociali».

Poi c'è l'attività repressiva...

«La Polizia locale fa un grande lavoro agendo sui terminali dello spaccio. L'arrivo di Lucky il cane antidroga e presto di altri cani addestrati ci consentirà di togliere i rifornimenti agli spacciatori. Ma bisogna stroncare la richiesta. E per questo aumenteremo la nostra presenza nelle scuole così come spingeremo gli allenatori sportivi a dare regole non solo di gioco ma anche di vita. Restano fondamentali poi le occupazioni sane del territorio come quella di piazza Mazzini e dei Giardini».

Presenza sul territorio. Vedremo più vigili nei quartieri?

«Sicuramente. In un anno abbiamo perso 30 elementi ma fra poco grazie all'ultimo bando ne avremo 15 di nuovi. Dunque presenza a tutto spiano non solo in auto o in moto, ma anche in bici. Più si va lenti meglio si vede. Arcella e Guizza funzionano bene come filo diretto anche se solo 2 giorni la settimana».

Sembra però che il centro storico e in particolare le piazze diano i maggiori problemi in questo momento...

«Sono fermamente convinto che occorre far rispettare il diritto alla quiete. Movida va bene, ma dopo le due di notte si va a dormire, per salvaguardare il diritto di chi abita di poter riposare».

La polizia locale in questo periodo ha intensificato i controlli su sbandati e tossicodipendenti, marcando decine di Daspo, cioè allontanamenti. È la via giusta?

«Guardi, io ho chiesto di distinguere, e lo fanno già molto bene. Ci sono i disagiati che hanno bisogno di aiuto e quelli vanno segnalati ai servizi sociali. Poi c'è il mendicante molesto e lì bisogna agire. Così come non è possibile che per entrare in casa si debba scavalcare qualcuno che dorme. Lì funziona come nel calcio: espulsione».

Per ottenere risultati è fondamentale l'interazione tra le forze. A che punto siamo?

«Proprio ieri ho avuto una riunione con Prefetto vic questore Guardia di Finanza forze dell'ordine. Sono entusiasta della sinergia che si è creata. Possiamo fare grandi cose».

Anche i cittadini nel loro piccolo possono aiutare. A che punto è l'iniziativa del controllo di vicinato?

«Voglio verificare. In una grande città è molto più difficile organizzarla rispetto a un paese, dove tutti si conoscono. All'Arcella in alcune vie ha avuto successo, in altre no. Parlerò direttamente con i responsabili. Se capirò che ne vale la pena amplieremo l'esperienza che per me va coltivata».

Parlando di zone calde, secondo lei l'area della stazione in che condizioni si trova?

«Molto meglio degli anni scorsi. Una nostra macchina è lì costantemente, passa l'Esercito, c'è un presidio continuo delle altre forze dell'ordine. Sta nettamente migliorando».

I rapporti con il Corpo dei Vigili non sono stati sempre facili in questi mesi. Ma è importante per gli agenti avere ora un punto di riferimento. Come pensa di rapportarsi?

«Molti dei dirigenti li conoscevo già da precedenti riunioni. Vedo alte capacità. Agli agenti dico: siamo tutti nella stessa barca».

Mauro Giacon

