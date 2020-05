L'INTERVISTA

PADOVA C'è chi lo ha ribattezzato Il re dello spritz e chi invece ci ha litigato spesso e volentieri. Federico Chicco Contin, ideatore nel 2006 del Naviglio lungo il Piovego, è abituato a stare al centro della scena e delle polemiche. Accade anche quest'anno, perché i chioschi avrebbero dovuto aprire il 3 giugno e invece non ci saranno. E lui, il decentratore della movida per eccellenza, è già pronto a ripartire con un altro progetto.

Federico, si è già rimesso al lavoro?

«Assolutamente sì. Qualcosa bolle in pentola e devo dire che è un pentolone molto grande. Sto definendo un programma ricco di eventi: in settimana porterò tutto all'assessore Bressa. Partirei già a giugno».

Possiamo anticipare qualcosa?

«Voglio fare eventi itineranti in varie zone della città, rimanendo per 10 giorni e proponendo spettacoli e piccoli concerti. Una sorta di Naviglio a tappe, ma ovviamente non si chiamerà Naviglio».

Altre anticipazioni?

«Abbiamo già guardato a molte zone. Penso a piazzale Azzurri d'Italia, alla piazzetta di via Forcellini e allo stesso Portello. Ma penso anche a piazza Toselli o a piazza Capitaniato dove ora non c'è certo la folla di piazza dei Signori. Gli eventi estivi saranno almeno una decina e poi continuerò nel periodo natalizio, fino alla Maratona delle Befane».

Sembra già ben lanciato in questa nuova avventura. Avrà tutte le autorizzazioni?

«Da parte dell'assessore Bressa c'è sempre stata la disponibilità di valutare ogni proposta e mi auguro sia così anche questa volta».

Ha rotto i rapporti con l'associazione Naviglio e se n'è andato sbattendo la porta. Chi coinvolgerà questa volta?

«Farò da solo, con la mia società Orange. Ma l'obiettivo è coinvolgere i locali della zona. Non saranno più i locali del centro a trasferirsi con la propria licenza in un altro posto come accadeva al Naviglio. Saranno i bar dei vari quartieri ad avere un indotto importante».

Facciamo un passo indietro. Perché il Naviglio è saltato?

«Perché dei sette soci dell'associazione, cinque hanno votato contro alla riapertura del 3 giugno. Sostenevano che i costi fissi sarebbero stati alti e che correvano il rischio di andare in pari. Lo evidenzio: non rischiavano di perderci, ma di andare in pari».

Negli anni scorsi invece quanto si guadagnava?

«Per la stagione estiva un locale fatturava tra i 150 e i 180 mila euro. Ognuno dei 10 bar pagava settemila euro per esserci, con quei soldi l'associazione organizzava tutto ciò che serviva e pagava anche me».

Ora, per evitare troppi assembramenti nelle piazze, si parla sempre più di decentrare la movida.

«Premetto che certe scene di lunedì sono scene per me naturali. Cosa ci si aspettava? Di vedere i ragazzi leggere la Bibbia sulle scalinate? Avevano un'energia e una voglia di stare assieme fantastica. Detto ciò, io sto sempre dalla parte di chi fa qualcosa anziché stare in divano. E applaudo chi ha il coraggio di lanciare eventi fuori dal centro».

