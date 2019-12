L'INTERVISTA

PADOVA Abbiamo chiesto al prefetto Renato Franceschelli di fare un bilancio dei principali problemi e delle prospettive della città.

Richiedenti asilo. La fase acuta è alle spalle ma c'è stato veramente un problema di assestamento al rinnovo dei bandi per l'accoglienza in ottobre?

«Non direi. Le cooperative stanno coprendo tutto il fabbisogno, 1400 offerte e le ringrazio. Abbiamo dovuto spostare alcuni richiedenti perchè le cooperative che li sostenevano non hanno aderito alle nuove condizioni. Ma sono stati poche decine. Inoltre in questi mesi sono stati tutti riposizionati nei luoghi più vicini ai progetti che stavano seguendo. E soprattutto per etnie e omogeneità di lingua. Chi non rispetta le regole come il nigeriano che ha ospitato la giovane slovacca senza informarci esce dal programma».

Quali sono i numeri?

«Ad oggi sono presenti 1.273 richiedenti asilo, in 137 centri, che possono essere case o appartamenti o locali delle parrocchie. A Padova ci sono 37 centri con circa 500 persone. Come vede abbiamo realizzato l'accoglienza diffusa senza traumi. E pensiamo alla seconda fase, visto che gli arrivi ormai si contano sulle dita di una mano e riguardano sovraccarichi di altre strutture. Dunque visto che è possibile, oggi, commutare i permessi umanitari in permessi di lavoro le cooperative, cito don Luca Favarin, la Caritas e la Fondazione Cariparo hanno risposto in modo esemplare».

Gli immigrati integrati crescono del 3% l'anno e sono ormai il 10,4% della popolazione. In alcune scuole dell'Arcella le classi sono fatte del 69% di figli di extracomunitari...

«É la storia, e comunque ho visitato quelle classi e mi sembra che tutto proceda serenamente. Non è nemmeno vero che questo aumento serva a risanare il bilancio demografico il calo è troppo forte comunque. Serve invece alle attività produttive».

Il fenomeno droga alimenta l'insicurezza. Cosa pensa dei residenti che si dotano della vigilanza privata?

«Avrà notato che non ho mai fatto polemica. Giudico legittimo che il privato tuteli le sue proprietà guardando chi entra e chi esce. É illegittimo che la guardia privata faccia il lavoro della Polizia. Se poi viene venduta come liberazione dagli spacciatori sorrido. Sono andati via perché ci sono state cose che hanno resto la piazza più viva».

Come giudica le iniziative del Comune che ha rivitalizzato i giardini Arena e piazza De Gasperi?

«Le apprezzo moltissimo, c'è anche il piano sull'ansa Borgomagno. Vanno nella direzione giusta, ne vorremmo ancora di più».

Mafia e riciclaggio, si moltiplicano gli episodi di infiltrazioni, altro che isola felice...

«La mafia si infiltra nelle attività commerciali, quelle che può colpire con maggiore facilità con usura e fatturazioni false. Ma il problema è che finora la società veneta non ci aveva fatto gli anticorpi. Noi invece stiamo analizzando il fenomeno con scrupolosa attenzione. Soprattutto nel caso delle interdittive antimafia, quelle che bloccano le ditte che partecipano agli appalti. Abbiamo molte pratiche in lavorazione».

Venendo alla sicurezza urbana ha preso piede la pratica del controllo di vicinato.

«Io la promuovo, ci sono già 18 Comuni iscritti. E sono curioso di vedere i primi dati per la città. Perchè vede, è più facile fare rete in un piccolo Paese, dove tutti si conoscono, meno in una grande città dove a volte non si sa nemmeno chi abita nel condominio. Da questo punto di vista ritengo che abbia un grande valore anche come supporto al senso della comunità. Non solo: contribuisce a sfatare le bufale sui social. La segnalazione è sempre verificata da una catena di persone».

Padova è una delle 30 città in cui si sperimenterà il taser, la pistola elettrica. Quando la vedremo?

«Beh il personale si sta formando poi dipenderà da quando lo stato deciderà e ordinerà gli strumenti, come dotazione di reparto, dunque nei prossimi mesi. Certo l'energumeno di turno quando la vedrà ci penserà due volte. Ecco, come dissuasore la approvo come gli spray al peperoncino».

Le donne dovrebbero tenere uno spray in borsetta?

«Sono articoli di libera vendita ma mia moglie non ne ha mai acquistato uno, nemmeno a Napoli»

Con il nuovo ospedale, il centro congressi, la questura in fascia A, il tram. Dovremmo esserne orgogliosi invece...

«Vero, i padovani si dovrebbero volere un po' più di bene e soprattutto pensare a come vorranno la loro città fra 10 anni. Padova ha avuto una serie di finanziamenti importanti. Devono progettarla ora altrimenti sarà troppo tardi. Pensi a cosa può diventare l'interporto, pensi al policlinico faro di eccellenza che dovrà avere una viabilità, pensi all'apertura della pedemontana con il rischio che le direttrici di traffico prendano altre strade o al nuovo ruolo della fiera, senza concorrenze inutili con Verona, due mondi diversi che prendono direttrici diverse, nord-sud l'una, est-ovest l'altra. E infine agli investimenti massicci dell'Università. Tutte occasioni da non perdere».

