L'INTERVISTAMONSELICE Dirige il reparto che prese in cura prima di tutti Adriano Trevisan, la prima vittima in Europa del Coronavirus. Il suo pronto soccorso è stato il primo in Italia ad essere blindato creando percorsi separati per i pazienti positivi. Ha passato gli ultimi 15 mesi in trincea, ma se la direttrice Roberta Volpin si guarda indietro non vede solamente momenti bui. La torta donata da una paziente, la pastasciutta in abbondanza...