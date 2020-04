L'INTERVISTA

MERLARA È guarita dal virus, ha terminato la quarantena e ieri è finalmente potuta uscire di casa. Sul volto di Roberta Meneghetti, però, non può esserci nemmeno una traccia di sorriso. «Siamo in un campo di guerra e io porto un chiodo nel cuore» racconta la presidente del pensionato Scarmignan, ripensando alla signora Ornella e alle altre ventotto vittime. E ogni riflessione è accompagnata da qualche secondo di straziante silenzio.

Presidente, purtroppo un'altra vittima.

«Sì, questa signora ha tenuto duro, era stata perfino dimessa dall'ospedale, ma con questo maledetto virus a volte non c'è davvero nulla da fare. È una situazione straziante perché questi non sono solo i nostri ospiti. Sono i nostri nonni».

Al dolore, però, si somma un'inchiesta della Procura.

«Io venerdì ero ancora in isolamento, ma di certo da parte nostra c'è stata massima collaborazione. Non è stato sequestrato niente, semplicemente ci sono state chieste informazioni sui nostri ospiti e sulle procedure adottate».

Potreste aver fatto degli errori?

«Se degli errori in buona fede ci sono stati, sarà verificato. Può essere, ma solo chi agisce compie errori. Se proprio ci sono stati, speriamo che almeno possano essere utili per evitarne altri in futuro. Di sicuro, però, c'è stata anche una componente di casualità».

Quale?

«Abbiamo avuto la sfortuna che ci fossero stati con ogni probabilità dei contatti esterni prima che scoppiasse l'emergenza. Altre case di riposo magari sono state più fortunate di noi da questo punto di vista».

Ha qualche idea?

«Una nostra ospite era stata al pronto soccorso di Schiavonia dove era passato anche il primo signore di Vo' poi purtroppo deceduto. Immaginiamo che il contagio possa essere avvenuto lì, ma sono solo ipotesi».

La differenza tra la vostra situazione e quella di Noventa, dove i contagiati sono zero, sta dunque probabilmente in questa sfortuna?

«Questa componente va considerata sicuramente. Non va dimenticato che il nostro caso è stato il primo, quando l'allarme nelle case di riposo del Veneto doveva ancora esplodere. Ma in ogni caso stiamo ricostruendo tutto senza ignorare alcun dettaglio. Ora mettiamo in fila ogni aspetto».

Nell'ultimo mese ha assistito ad una strage. Gli operatori invece come stanno?

«Sedici sono tornati a lavorare nelle ultime due settimane, scaglionati. Stanno tutti bene e per questo abbiamo potuto rinunciare al supporto degli infermieri dell'esercito».

Lei, invece, l'isolamento come l'ha vissuto?

«Dormendo poco e lavorando molto. È una situazione terribile, ogni morte è un continuo chiodo nel cuore e questi chiodi credo ce li porteremo dietro per sempre. Sono presidente dal 2013 e un periodo del genere non lo dimenticheremo mai».

E gli ospiti che rimangono, come vivono la situazione?

«È tutto molto difficile. Erano abituati a vedere i loro famigliari arrivare in visita, oppure a giocare a carte e a chiacchierare tra loro in serenità. Ora si vedono entrare i medici vestiti da astronauti».

Che giorni saranno, i prossimi?

«Di grande lavoro, senza fermarsi mai. Questo è ancora un campo di guerra e c'è ancora da combattere».

Gabriele Pipia

