CAMPODARSEGO «Lucky, vieni qui!». «Lucky, dove vai?», «Lucky, fermati!». Abituato ad alzare la voce per dare indicazioni ai suoi giocatori, ora Luis Lulù Oliveira può dedicarsi solo al suo cagnolino, nuovo passatempo di questo lungo periodo senza pallone. Lucky corre, poi si ferma, poi riparte e poi si ferma di nuovo. Proprio come il calcio dilettantistico. Mister Oliveira, 52 anni la prossima settimana, rinuncia al campo di gioco ma si gode l'aria aperta della campagna. Allenatore della juniores nazionale del Campodarsego dopo una vita da attaccante di serie A, per cinque mesi ha proposto ai suoi ragazzi allenamenti individuali ma anche lui adesso deve fermarsi.

Mister, partiamo dall'inizio. La Coppa Uefa a Cagliari, la Champions League con la Fiorentina e il Mondiale con il Belgio. Come ci è arrivato tra i dilettanti padovani?

«Sono venuto a vivere in Veneto per motivi familiari dopo molti anni passati in Sardegna. Mi sono messo in gioco sapendo che qui ci sono tante strutture e tante squadre organizzate. L'anno scorso ho fatto il maestro di tecnica ai ragazzi a Villanova, quest'anno il Campodarsego mi ha dato fiducia e io a loro voglio dire grazie».

L'avventura, però, è durata poco.

«Due partite e basta. Poi ci siamo subito fermati perché il Covid è esploso nuovamente. Un grande peccato, abbiamo passato gli ultimi mesi sperando di poter ripartire».

Quanto le manca il campo?

«La voglia è enorme, quando guardo una partita in tv e vedo un cross in area mi viene l'istinto di allungare la gamba per mettere la palla in porta. Quell'istinto ce lo porteremo dietro per sempre».

Il protocollo sanitario vi ha obbligato a fare solo allenamenti individuali. Cosa significa?

«Ci siamo concentrati sulla tecnica ed è stato comunque importante. Ai miei ragazzi ho fatto fare conduzione della palla, cross, tiri in porta. Tutto tranne le partitelle. L'importante era evitare i contatti».

Si allenava anche lei coi suoi giocatori?

«Ogni tanto sì, loro insistevano ma io scherzando dicevo che non volevo far fare brutta figura a nessuno».

Quanto è difficile allenarsi senza fare nemmeno una partitella?

«Tanto perché i ragazzi vanno trattati con bastone e carota. E spesso la carota è proprio la partitella. È un grande peccato, ma speriamo di riprenderci tutto l'anno prossimo».

Gli allenamenti individuali torneranno utili?

«Molto, perché in questi mesi abbiamo migliorato alcuni aspetti, come le posture del corpo, per i quali solitamente non c'è tutto questo tempo per lavorare».

E adesso che siete fermi, ci si allena ancora da casa?

«Io cerco di tenermi in forma facendo addominali e andando a correre e in bicicletta, spero che facciano così anche i miei ragazzi ma ora con la zona rossa è tutto più difficile. Si può giocare un po' in casa e fare gli allenamenti on-line».

La tecnologia è sempre più utilizzata. Quanto sarà utile nelle prossime settimane?

«Può essere usata, certo, Ma gli allenamenti al computer vanno bene fino ad un certo punto. Poi ci vuole il campo, ci vuole la palla».

Ha giocato con Batistuta, Rui Costa e pure con il padovano Toldo. Da questi grandi campioni che esempi porta ai suoi ragazzi?

«Io nella mia carriera non ho mai mollato. Sono arrivato in Belgio che avevo 15 anni e quel giorno nevicava. Io, abituato solo al clima del Brasile, credevo fosse zucchero. Poi mi sono adattato a tutto. Ai giovani ora dico la stessa cosa: adattatevi e non mollate».

È nato nello stato carioca ed è cresciuto in una famiglia di calciatori brasiliani. Ma ora, per Lulù Oliveira, l'unica saudade è quella per il campo di gioco.

Gabriele Pipia

