L'INTERVISTA/2PADOVA «Se loro hanno il posto di lavoro e tutti i relativi incentivi, è anche grazie a noi».Sono le parole di El Mouden El Hassan, dipendente della Logup, società fornitrice dei servizi di movimentazione a cui sono state subappaltate alcune attività di gestione per Tigotà.Come mai avete scelto di manifestare?«Stiamo manifestando per i nostri diritti e per quelli dei nostri colleghi del magazzino di Broni, a Pavia. Qui a Padova esistono lavoratori di serie A e di serie B. Non siamo riusciti a fare un accordo sulla...